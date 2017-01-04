Intesa предоставит заем на 5,2 млрд евро на покупку 19,5% акций «Роснефти»

Итальянский банк Intesa Sanpaolo предоставит заем на сумму до 5,2 млрд евро для покупки трейдером Glencore и суверенным фондом Катара 19,5% акций «Роснефти», сообщает Reuters. Ранее сообщалось, что общая сумма сделки составила 10,2 млрд евро.

Банк уже провел андеррайтинг займа. Intesa намерен привлечь к сделке другие банки и создать синдикат кредиторов, сказал представитель банка.

Финансирование будет выполнено в соответствии с международными правилами, будет синдицированным и защищенным с точки зрения обеспечения и гарантий, отметил банк.

Накануне нефтетрейдер Glencore и Qatar Investment Autority (QIA) закрыли сделку по покупке 19,5% акций «Роснефти». «Компания сообщает, что окончательное урегулирование завершено, достигнуто закрытие сделки, анонсированной 10 декабря 2016 г.», - сообщил Glencore.

10 декабря «Роснефтегаз» подписал соглашение о продаже 19,5% акций «Роснефти» консорциуму международных инвесторов. О консорциуме известно, что он создан Glencore и QIA на паритетной основе. Сумма сделки – 10,2 млрд евро (692,4 млрд руб.), еще 18,4 млрд руб. холдинг решил перечислить в бюджет в виде дивидендов. Новые акционеры «Роснефти» должны были предоставить 2,8 млрд евро, остальное – кредит Intesa и синдиката банков, сообщал Glencore. Человек, близкий к «Роснефти», рассказывал «Ведомостям», что Intesa финансирует большую часть кредита. Glencore указывал, что в сделке участвуют и российские банки. Ее могли профинансировать Газпромбанк и ВБРР, говорили «Ведомостям» несколько источников.

16 декабря «Роснефтегаз» отчитался о перечислении денег в бюджет, это подтвердил Минфин. Уже после того как бюджет получил деньги от продажи акций, представитель Intesa говорил, что банк еще оценивает возможность финансировать сделку. Впрочем, источник, близкий к «Роснефти» и самому банку, утверждал, что деньги уже перечисляются.