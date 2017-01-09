«Роснефть» поставит в Китай еще 56 млн т нефти

Компания расширила пятилетний контракт с CNPC на 35 млн тонн, предоплаты по нему нет

«Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) договорились о продлении пятилетнего контракта на поставку нефти от 2013 г. еще на пять лет, а также об увеличении объемов в общей сложности на 56 млн т, сообщила «Роснефть». Стороны уже подписали соответствующее дополнительное соглашение.

В 2013 г. «Роснефть» заключила контракт на поставку нефти CNPC на 35 млн т нефти – по 7 млн т в год, напоминает представитель компании. По итогам трех лет «Роснефть» уже поставила 21 млн т нефти, с 2017 г. ежегодный объем поставок вырастет с 7 млн т до 10 млн т, поясняет он. Новый срок окончания контракта – 2023 г., объем поставок к этому году составит 91 млн т нефти, сообщила «Роснефть». Предоплата по контракту не предусмотрена, говорит представитель компании. Размер сделки в денежном выражении не определен: стоимость поставки будет определяться по формуле, добавляет он.

Нефть будет поставляться транзитом через Казахстан. «Мы видим спрос на свою продукцию на западе Китая», – говорит представитель компании. Параметры других контрактов, по его словам, не меняются.

Китай – один из стратегических партнеров «Роснефти». В 2005-2016 гг. компания уже поставила в страну в рамках долгосрочных контрактов более 186 млн т нефти на сумму свыше $95 млрд, сообщила «Роснефть».

У «Роснефти» есть два крупных китайских контракта: первый был заключен в 2009 г. и предполагает ежегодную с 2011 г. поставку 15 млн т нефти по отводу от ВСТО до 2030 г. В 2013 г. стороны договорились об экспорте еще 365 млн т российской нефти в Китай в течение 25 лет. Сумма этого контракта - $270 млрд, он предполагает предоплату, по оценкам президента России Владимира Путина, в $70 млрд. К началу 2016 г. «Роснефть» получила от CNPC около $35 млрд, оценивали аналитики «Сбербанк CIB».

Совокупный объем поставок в рамках всех долгосрочных договоров с Китаем превысит 700 млн т нефти, уточняет «Роснефть».

Вместе с CNPC «Роснефть» планирует построить Тяньцзиньский НПЗ мощностью 16 млн т, из которых 9,1 млн т – нефть российской компании, которая поставляется по ВСТО. Глубина переработки проекта составит около 95%. Стороны уже завершили разработку ТЭО завода и утвердили технологическую конфигурацию в части НПЗ и комплекса ароматических углеводородов, сообщила «Роснефть».