Вадим Варшавский требует от «Мечела» 10,1 млрд рублей

Голландская компания «⁠⁠⁠Атрикс Б.В», один из соучредителей которой бизнесмен Вадим Варшавский, подала в минувший понедельник иск к четырем дочкам «Мечела» на 10,1 млрд руб, следует из картотеки дел Арбитражного суда.

Компания обвиняет «Мечел» в невыгодных контрактах, которые разорили Ростовский электрометаллургический завод, говорит представитель Варшавского Константин Степанов. Представитель «Мечела» обвинения отвергает.

«С 2009 по 2014 гг. РЭМЗ находился в управлении «Мечела», при этом он был обложен различными договорами с компаниями «Мечела». Те поставляли лом и закупали готовую продукцию. Смысл всех этих экономических операций заключался в следующем: завод получал убытки, а прибыль вся оставалась на предприятиях «Мечела», при том что продукция продавалась ниже себестоимости», - отметил Степанов.

Все сделки с РЭМЗом соответствовали текущей рыночной конъюнктуре, говорит представитель «Мечела». Он также опровергает факт передачи РЭМЗа под управление «Мечела».

В 2009 г. «Мечел» стал стратегическим партнером для предприятий группы «Эстар», в которую входил и РЭМЗ («Эстар» принадлежал Варшавскому). На тот момент предприятия «Эстара» находились в глубоком кризисе, многие из них были остановлены и не производили продукцию. Стратегическое партнерство заключалось в том, что предприятия «Мечела» продавали заводу входящее сырье и покупали готовую продукцию, при этом все сделки проходили исключительно на рыночных условиях, говорит представитель «Мечела».

Дома у экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского 27 декабря прошли обыски в рамках уголовного дела о хищении у банка «Петрокоммерц» (теперь входит в «Открытие») почти 2,8 млрд руб., рассказывал Степанов.

Варшавский был доставлен из своего загородного дома в Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве, где был допрошен в качестве свидетеля.