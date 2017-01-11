В Петербурге стало больше туристов

В 2016 г. Петербург посетили 6,9 млн туристов - на 40 000 человек больше, чем в 2015 г., сообщает городской комитет по туризму. А в новогодние праздники в город приехали около 390 000 человек (в том числе 40 000 иностранцев) - на 90 000 больше, чем в прошлом году, При этом количество иностранцев, прибывших в Петербург через пункты пропуска СЗФО в 2016 г., снизилось на 3,3% до 2,8 млн человек. Представитель комитета по туризму считает, что это связано с сокращением количества прямых авиарейсов, прибывающих в аэропорт «Пулково» из-за границы.

С 15 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г. отели категории люкс были загружены на 60% (в 2015-2016 гг. – на 51%), «4 звезды» - на 57% (в 2015-2016 гг. – на 46%), «3 звезды» - на 48% (в 2015-2016 гг. – на 46%), сообщает пресс-служба комитета. По данным комитета, количество посетителей петербургских музеев в период высокого зимнего туристского сезона 2016-2017 гг. увеличилось на 25-30% по сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 гг. Эрмитаж с 15 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г. посетили 178 000 человек, Петергоф - около 30 000, Царское Село - 59 000, в Исаакиевском соборе побывали 146 000 человек. На эти новогодние праздники в Петербург прибыли 4000 китайских туристов - в два раза больше, чем годом раньше, сообщает пресс-служба комитета по туризму.

Год был удачным для Петербурга, считает управляющая отелем «Гельвеция» Наталья Минина. По ее словам, иностранцев привлекал дешевый рубль, а россияне искали альтернативные направления внутри страны из-за санкций и терроризма в Европе.

По данным JLL, средний тариф (ADR) у петербургских отелей за 11 месяцев 2016 г. вырос по сравнению с прошлым годом на 19% почти до 6000 руб., благодаря этому доходность на номер (RevPAR) выросла на 20% до 4000 руб. У отеля Domina Prestige St. Petersburg доходность на номер в 2016 г. увеличилась более чем на 20%, говорит его гендиректор Кристина Кузнецова. По ее словам, почти оправился от последствий кризиса корпоративный сегмент и очевидно высоким в течение всего года оставался спрос среди индивидуальных туристов. В этом году появился явный тренд на увеличение числа индивидуальных туристов в высоком сегменте - это дополнительный риск, так как окно бронирования продолжает сокращаться, составляя для индивидуалов около двух недель, но и доходность заметно выше, добавляет она.

В новогодние праздники загрузка «Гельвеции» была ниже, чем в прошлом году, хотя предварительно все номера были забронированы, но затем прошла аннуляция, которая была выше обычной: многие россияне в последний момент предпочли выехать за границу, так как рубль укрепил свои позиции, замечает Наталья Минина. По словам Кристины Кузнецовой, загрузка Domina Prestige St. Petersburg в новогодние и рождественские каникулы составляла 100%, причем уже подтверждено несколько броней на следующий Новый год. В конце 2016 г. турагентства бронировали блоки номеров на 2017 г. часто просто «на всякий случай», чтобы не оказаться в ситуации 2016 г., когда номеров на группы не хватало, отмечает Наталья Минина. Поэтому в результате можно ожидать аннуляции многих групп, а повышение цен оказалось необоснованным, прогнозирует она.