УФАС запретило заключать договор на размещение рекламы в петербургском метро

Fort Group подала новую жалобу в УФАС на конкурс по размещению рекламы на станциях петербургского метрополитена. До рассмотрения жалобы ГЦРР не сможет подписать договор с компанией «Метроном», которая вчера стала единственным участников торгов.

Жалоба ООО «Тетра-инвест» на проведение торгов зарегистрирована вчера, ее рассмотрение состоится 17 января. До вынесения решения по жалобе организатор торгов не вправе заключать договор, а договор, заключенный с нарушением этого требования, является ничтожным, говорится в уведомлении УФАС.

Конкурс на право размещать 10 лет рекламу на станциях метрополитена с начальной стоимостью 1,65 млрд руб. ГУП «Городской центр размещения рекламы» (ГЦРР) объявил в октябре. Вчера были вскрыты конверты с заявками на торги, и единственным участником закупки оказалось ООО «Метроном». Компания в своей заявке повысила цену контракта с 1,65 млрд руб. до 2,6 млрд руб. Торги признаны несостоявшимися, а заявка «Метронома» будет проверена на соответствие документации.

«Метроном» серьезно поднял цену, что неплохо, и если в документах не обнаружатся нарушения, то компания получит контракт, сказал вчера председатель петербургского комитета по печати Сергей Серезлеев.

Представитель Fort Group подтвердила, что жалоба подана. Это следующий шаг в этом процессе, доводы не изменились, говорит она. Ранее в УФАС с жалобой обращалось ООО «Форт групп медиа», но управление признало жалобу необоснованной. Организатор дважды вносил изменения в конкурсную документацию, при этом нарушал процедурные сроки проведения конкурса, говорилось в той жалобе. Несправедливые стартовые условия конкурса мешают конкуренции, объяснял в конце декабря подачу жалобы управляющий партнер Fort Group Максим Левченко. По его словам, Fort Group не видит прямо сейчас больших перспектив в строительстве торговых и бизнес-центров, поэтому ищет новые возможности. Компания занимается outdoor-, indoor-, интернет-рекламой как издательство и как девелопер торговой недвижимости, говорил Левченко. По его словам, баннерная реклама падает, а рынок наружной рекламы сужается, но метро остается эксклюзивной вещью, которая генерирует доход и остается рентабельным бизнесом.

Одновременно с жалобами в УФАС Fort Group оспаривает конкурс в суде. По данным сайта Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, 15 декабря ООО «Форт групп медиа» обратилось в суд с иском к ГЦРР, в котором оно оспаривает п. 7.1.6 конкурсной документации, где указаны требования к обязательному наличию у претендента контракта на размещение рекламы в метрополитенах России на сумму не менее чем в 10% от начальной стоимости торгов. Иск принят к рассмотрению. Но это требование уже отменено по требованию УФАС в соответствии с жалобой ЗАО «Волгобалт-медиа». «Волгобалт-медиа» также 29 декабря обратилась с иском к ГЦРР и пыталась добиться в суде обеспечительных мер в виде приостановки конкурса, но суд компании отказал. Рассмотрение иска «Волгобалт-медиа» назначено на март.

«Метроном» давно работает в метро. Вместе с ЗАО «Афкап», ЗАО «Анфас» и ЗАО «Коммет» он в 2006 г. выиграл право на размещение рекламы на станциях, а затем получил и контракт на размещение рекламы в вагонах, который в 2015 г. был пролонгирован на десять лет.