Бензин «Лукойла» в Москве подорожал до 40 рублей за литр

На прошлой неделе средняя стоимость бензина Аи-92 на столичных заправках выросла на 14 коп. до 35,76 руб. за литр, Аи-95 - на 16 коп. до 38,78 руб. за литр, дизтоплива - на 21коп. до 37,41 руб. за литр, сообщила в понедельник Московская топливная ассоциация.

«Лукойл» поднял цены на бензин на 20 коп. на прошлой неделе. При этом стоимость Аи-95 преодолела отметку в 40 руб. за литр. Средняя цена Аи-92 компании составляет 36,90 руб., дизтоплива - 38,62 руб. за литр.

Литр бензина Аи-92 на АЗС «Роснефти» подорожал на 10 коп. до 35,64 руб., Аи-95 - на 15 коп. до 38,73 руб., дизтоплива - на 26 коп. до 37,26 руб. На заправках компании под брендом ТНК цена бензина выросла на 11 и 19 коп. соответственно, дизтоплива - на 26 коп. На АЗС под брендом ВР (управляются «Роснефтью») топливо подорожало на 10-30 коп. за литр.

«Татнефть» повысила цена на топливо на 24-43 коп., Shell - на 5-16 коп., сети АЗС «Нефтемагистраль» - на 30-80 коп., ЕКА-АЗС - на 30-47 коп., «ММ транс» - на 25-40 коп. за литр.

В 2015 г. бензин Аи-95 подорожал на 5,5% до 36 руб., дизтопливо – на 4% до 34,72 руб. за 1 л. В последние несколько лет рост розничных цен не превышает уровень инфляции. За этим следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В течение последних 7–8 лет цены меняются примерно с такой динамикой, невзирая на то что цены на нефть возрастают до $100 или падают, говорил замруководителя службы Анатолий Голомолзин.

В 2017 г. цены на топливо вырастут на 8–12%, говорил в декабре президент «Лукойла» Вагит Алекперов в интервью телеканалу «Россия 24». С 1 января акцизы на бензин и дизтопливо вырастут в пределах 2 руб., отмечал он: «Мы, конечно, не будем в один день перекладывать [нагрузку] на потребителя. Но в течение года будет рост на 8–12%». Позже ФАС направила Алекперову предостережение о высказываниях по ценам на топливо. «Алекперов сделал публичное заявление о росте цен на автомобильное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов России», - говорилось в сообщении ФАС. Высказывание президента компании не отражает планы «Лукойла» по формированию ценовой политики, а является лишь предположением относительно возможного влияния на рынок регуляторных факторов, не зависящих от производителей, поясняла компания.