«Газпром» требует оплатить некупленный газ

«Зима 2015-2016 гг. – первая в истории независимой Украины, которую мы все прошли в тепле и комфорте, не приобретя ни одного кубометра газа в России. И не из-за геополитики, а потому, что можем в Европе покупать дешевле, чем у Москвы», - хвалился председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев на странице в Facebook 18 марта. «Нафтогаз» не возобновил закупки и в течение 2016 г. И теперь «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» счет на сумму $5,319 млрд на оплату топлива, не выбранного украинской компанией во II-IV кварталах 2016 г. по условию «бери или плати». По действующему контракту купли-продажи природного газа «Нафтогаз» обязан ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа, сообщает управление информации российского концерна. На оплату счета у украинской стороны есть 10 дней.

Намерен ли «Нафтогаз» оплачивать этот счет, неизвестно: пресс-служба компании не ответила на запрос «Ведомостей». «Нафтогаз» требует полного списания требований «Газпрома» по условию «бери или плати», сказал недавно председатель правления компании Андрей Коболев в интервью «5 каналу».

«Нафтогаз» не покупает топливо у «Газпрома» с ноября 2015 г. В I квартале 2016 г. условие «бери ли плати» для украинской компании не применялось, говорится в сообщении «Газпрома».

Счет «Газпрома» - логичное продолжение предыдущего взаимодействия компаний, считает аналитик БКС Кирилл Таченников. В прошлые годы «Газпром» регулярно выставлял счета за недобор газа, «Нафтогаз» в ответ - за невыбранный объем транзита, отмечает Таченников. В январе 2009 г. «Газпром» и «Нафтогаз» договорились о поставках на Украину 40 млрд кубометров в 2009 г. и по 52 млрд кубометров в последующие годы, говорится в ноябрьском проспекте евробондов «Газпрома». Но в 2012-2015 гг. «Нафтогаз» не полностью отбирал законтрактованный объем. В соответствии с условием «бери или плати» «Газпром» за четыре года выставил счета украинскому партнеру на общую сумму $29,2 млрд, следует из проспекта. «Нафтогаз» их не оплатил.

В 2014 г. «Газпром» и «Нафтогаз» подали иски друг к другу в Стокгольмский арбитраж, дела позже были объединены. На 31 июля 2016 г. требования «Нафтогаза» в арбитраже составляли $28,3 млрд, требования «Газпрома» - $38,7 млрд, следует из отчета «Нафтогаза». Кроме принципа «бери или плати» разногласия, в частности, касаются цен на газ и его оплаты, контракта на транзит российского газа через территорию Украины.

Устные слушания по делу в Стокгольме завершились в октябре 2016 г., если «Нафтогаз» не оплатит счет на $5,3 млрд, теоретической возможности добавить к ранее заявленным требованиям новое у «Газпрома» уже нет, говорит руководитель практики международных судебных споров и арбитража Art de Lex Артур Зурабян. «Более того, даже если бы слушания еще шли, это было бы дополнительным новым требованием, которое может быть рассмотрено только в отдельном новом разбирательстве», - продолжает эксперт. Окончательное решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по контракту на поставку газа ожидается до 31 марта 2017 г. Если арбитраж вынесет решение в пользу «Газпрома», то для возможного нового требования со стороны концерна оно будет выполнять функцию прецедента и во многом предопределит решение по нему, полагает Зурабян.

«Газпром» и «Нафтогаз» успешно наращивают объемы транзита газа через газотранспортную систему Украины, обращает внимание директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. В целом, счет «Газпрома» - это внутрироссийское политическое заявление, которое должно отодвинуть успешное транзитное сотрудничество компаний на второй план, считает он. «Партнеры всегда могут договориться между собой: было бы желание», - говорит Корчемкин.