Бывшие топ-менеджеры «Башнефти» нашли работу

Несколько бывших топ-менеджеров блока разведки и добычи «Башнефти» могут перейти в группу «Новый поток» бизнесмена Дмитрия Мазурова, которая, в частности, владеет Антипинским НПЗ в Тюмени. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои источники и подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к группе компаний. Представитель «Нового потока» это не комментирует.

На работу в «Новый поток» в ближайшее время должны выйти бывший первый вице-президент по разведке и добыче «Башнефти» Михаил Ставский, бывший вице-президент по добыче нефти и газа Сергей Здольник, бывший вице-президент по геологии и разработке Юрий Красневский, бывший вице-президент по капстроительству и МТО в разведке и добыче Дмитрий Рябченко, бывший генеральный директор основной добычной «дочки» «Башнефти» - «Башнефть-добычи» Владимир Ильясов, а также бывший генеральный директор СП «Лукойла» и «Башнефти» - ООО «Башнефть-полюс» - Владимир Нестеренко, пишет «Интерфакс».

В октябре контрольный пакет «Башнефти» купила «Роснефть». «Башнефть» начала работать как «дочка» «Роснефти» 13 октября. На следующий день после закрытия сделки в «Башнефти» началась смена команды.

Предполагается, что бывшие топ-менеджеры «Башнефти» будут развивать сегменты нефтедобычи «Нового потока», говорит собеседник «Ведомостей». Нефтяная компания «Новый поток» работает на Могутовском (запасы по категории С1 - 21,7 млн т), части Воронцовского (18,4 млн т) и части Гремячевского (запасы по С1 - 1,9 млн т, по С2 - 3,8 млн т) месторождений в Оренбургской области. По плану месторождения могут быть введены в разработку в 2018 г., при выходе на проектную мощность добыча превысит 4 млн т в год, сообщает «Интерфакс». «Основной актив группы — Антипинский НПЗ, есть большое желание развивать нефтедобычу и привлечь людей с хорошими компетенциями для ее запуска», - объясняет источник «Ведомостей».

Руководить подразделением разведки и добычи будет Ставский в должности вице-президента по разведке и добыче нефти и газа, по данным «Интерфакса». Он пришел в «Башнефть» в 2011 г. В 2005-2010 гг. занимал должность вице-президента по добыче «Роснефти» и покинул эту компанию после того, как ее возглавил Эдуард Худайнатов. До прихода в «Роснефть» Ставский работал в «Сибнефти» и ее подразделениях.