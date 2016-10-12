В «Башнефти» полностью сменится руководство

Совет директоров «Башнефти» 13 октября досрочно освободит от должности президента – председателя правления компании Александра Корсика и сменит правление, сообщила «Башнефть». Во главе компании предлагается поставить Андрея Шишкина, вице-президента «Роснефти» по энергетике, бывшего замминистра энергетики, сообщили два источника, которым известно о предложении «Роснефти». Контракт с ним будет заключен на пять лет, добавил один из них.

«Роснефть» не планирует оставить ни одного из нынешних руководителей «Башнефти», следует из предложений по замене правления к завтрашнему совету директоров.

Список кандидатов «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с предложением госкомпании, и подтвердил другой человек, который видел это предложение.

По информации источников, в списке кандидатов вице-президент по правовому обеспечению бизнеса «Роснефти» Наталия Минчева, директор департамента кадров «Роснефти» Андрей Судаков, вице-президент, главный геолог «Роснефти» Андрей Лазеев, первый замруководителя направления трейдинга нефти и нефтепродуктов «Роснефти» Денис Нырков, директор департамента сводного планирования и отчетности «Роснефти» Ростислав Латыш и назначенный финдиректором «Итеры» в 2013 г. Сергей Лобачев. До сих пор в правлении «Башнефти» были Александр Корсик, Кирилл Андрейченко, Владислав Поздышев, Михаил Ставский, Денис Станкевич, Игорь Марченко, Алексей Лисовенко.

Кроме того, «Башнефть» созывает внеочередное собрание на 16 декабря для избрания нового совета директоров, знает один из собеседников «Ведомостей».

В «Башнефти» пока не было никаких объявлений – просто все собирают вещи, рассказывает один из сотрудников компании. Представители «Башнефти» и «Роснефти» от комментариев отказались. Так же поступил и Корсик.

Бывший топ-менеджер крупной нефтяной компании удивляется такой быстрой и тотальной смене менеджмента. Хотя бы дела передать, говорит он.

Близкий к «Роснефти» источник ранее сказал РБК, что менять руководство надо «быстро», так как «даже в идеальных компаниях существует огромное количество рисков, связанных с периодом безвременья — смены контролирующего акционера».

Цена обычных акций «Башнефти» росла с утра к 15.15 мск на 2,11% до 3150 руб., привилегированных - на 0,27% до 1490 руб. Капитализация на 15.15. мск составляла 509,2 млрд руб.

Назначение первым лицом нефтяной компании человека с большим опытом в энергетике не является проблемой, говорит председатель совета директоров Top Contact Артур Шамилов. Он будет работать в той же команде и ключевые бизнес-решения будут приниматься совместно с головной компанией, объясняет эксперт. Скорее, здесь важна не отраслевая экспертиза, а хорошо развитые управленческие и организаторские навыки, в чем нет сомнений, исходя из послужного списка г-на Шишкина, заключает Шамилов.

Опыт работы в министерстве будет полезен, он приносит в том числе нужные связи, расширяет круг общения, говорит председатель экспертного совета «ЛюдиPeople» Виктория Петрова.

Хороший руководитель, жесткий, амбициозный, описывает Шишкина его знакомый. Когда Шишкин работал замминистра энергетики, все компании по струночке ходили, вспоминает он. Шишкин был абсолютно сечинским заместителем, когда тот был вице-премьером: согласовывал все политически важные письма. Его даже номинировали на министра, когда Шматко несколько раз подставил Сечина, но так и не назначили.

Шишкин был жестким и в КЭСе, и в Минэнерго, в энергетике хорошо разбирался, но был всегда себе на уме, почти интроверт, вспоминает другой его знакомый. В энергетике больше всего запомнился тем, что «додавил» подписание договоров о предоставлении мощности - ключевого механизма обновления генерации в реформе РАО ЕЭС. Договоры обязывают энергокомпании в определенные сроки строить новые энергоблоки, а промышленных потребителей - платить за эти инвестиции с хорошей доходностью, напоминает он.

Шишкин очень деятельный, говорит первый собеседник «Ведомостей». Но стратегию «Башнефти» он разрабатывать, конечно, не будет, займется только внедрением: план спустят сверху, у подчиненных Сечина нет самостоятельности в принятии решений, заключает он. Все решения в компании принимает один человек, соглашаются два сотрудника «Роснефти».

У Шишкина есть давний подчиненный, с которым они работали и в «КЭС холдинге», и в Минэнерго, и в «Роснефти», - Василий Никонов. Уйдет ли Никонов в «Башнефть» за шефом, собеседники «Ведомостей» не знают. Представитель «Роснефти» отказался от комментариев.

6 октября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о приватизации 50,075% акций «Башнефти». «Эта продажа осуществляется в адрес публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" по цене 329,690 млрд руб.», - сообщил он на совещании с вице-премьерами (цитата ТАСС). Агентом по сделке является «ВТБ капитал». Оплата акций должна быть проведена до 14 октября 2016 г. на основании договора купли-продажи, указал Медведев.

В прошлую пятницу сотрудники «Башнефти» получили письмо президента компании Александра Корсика, рассказали «Ведомостям» два работника госкомпании. «Уходящая неделя, переполненная публикациями о перспективах приватизации компании, выдалась эмоционально непростой. Хорошо понимаю ваши чувства и переживания, - говорилось в обращении. - Повторю то, что говорил не раз: нашу команду всегда отличала способность работать и добиваться высоких результатов в самых непростых внешних условиях».

Корсик повторил, что приватизация - вопрос основного акционера компании, и попросил коллег сосредоточиться на работе: «Повлиять на этот процесс [приватизацию] мы не можем. На что мы точно можем и должны влиять при любых обстоятельствах - это работа компании. Наши планы и задачи остаются неизменными. Давайте, как обычно, сосредоточимся на их выполнении. Кстати, нам за это платят деньги». В понедельник Корсик отказался от комментариев.

Руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков заявил 12 октября ТАСС, что директивы о смене руководства «Башнефти» пока нет, этот вопрос решит новый состав акционеров. Он напомнил, что сделка по приватизации «Башнефти» должна быть закрыта до 14 октября, как говорится в распоряжении правительства. «Мы, соответственно, ожидаем подписание договора и проведение оплаты», - цитирует его «Прайм».

«Роснефть» планирует сегодня закрыть сделку по приобретению 50,08% акций «Башнефти», сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией. «Они ("Роснефть") вчера должны были подписать договор, сегодня перечислить деньги и закрыть сделку», - сказал он.