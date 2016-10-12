Кто такой будущий руководитель «Башнефти» Андрей Шишкин

13 октября совет директоров «Башнефти» назначит нового председателя правления компании. На эту должность предлагается единственный кандидат - вице-президент по энергетике, локализации и инновациям «Роснефти» Андрей Шишкин. Шишкин, закончивший 30 лет назад институт им. Губкина, до прихода в «Роснефть» в 2012 г. с нефтяной отраслью не сталкивался, в основном занимался энергетикой и банковской деятельностью. Ему 57 лет, в 1985 г. он закончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина, а в 1996 г. – Финансовую академию при правительстве России, в 2002 г. – Московскую международную высшую школу бизнеса «МИРБИС».

До 1992 г., по данным Forbes, Шишкин был сотрудником КГБ. В 1992–2005 гг. работал в разных кредитно-финансовых учреждениях: Международном банке экономического сотрудничества, Росместбанке, банке «Агропромкредит». В 2000 г. он возглавил правление «Агропромкредита». А в 2005 г. перешел на работу генеральным директором ТГК-10 (после реформы РАО «ЕЭС России» вошла в ОАО «Фортум»). В 2008 г. стал первым вице-президентом «КЭС-холдинга» (сейчас «Т плюс») и спустя два года перешел на работу в Минэнерго на должность заместителя министра, откуда в 2012 г. - в «Роснефть».

Шишкин не бедный человек. Работая в Минэнерго, он числился в первой сотне самых богатых чиновников. В 2010 г. его семья задекларировала 541 млн руб. дохода (это было 15-е место), в 2011 г. - 361 млн руб. (15-е место). Но в 2012 г. доходы семьи Шишкина упали до 180 млн руб. (50-е место). На 30 июня Шишкину принадлежало 0,0036% акций «Роснефти». На Московской бирже такой пакет стоит 139,6 млн руб.

Бывшие коллеги Шишкина характеризуют его как очень амбициозного человека, который любит быть в центре событий. Из-за работы в КГБ Шишкин долгое время был невыездным, но даже когда ограничения были сняты, он не уехал за границу, а остался и всегда старался найти престижные должности, говорит один из собеседников. Так, вспоминает он, Шишкин очень долго рассчитывал, что возглавит правление государственной «Русгидро», крупнейшей гидрогенерирующей компании России, но не получилось.

С главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным у Шишкина хорошие отношения, он на 100% «человек Сечина», говорит другой собеседник «Ведомостей». Шишкин — тот тип подчиненного, какие очень нравятся Сечину, рассказывает человек, ранее работавший с ним. Шишкин хорошо подстраивается под начальника, умеет правильно преподносить свои успехи, при этом зачастую виноватых ищет среди других, в том числе предшественников.

Хороший руководитель, жесткий, амбициозный, описывает Шишкина его знакомый. Когда Шишкин работал замминистра энергетики, все компании по струночке ходили, вспоминает он. Шишкин был абсолютно сечинским заместителем, когда тот был вице-премьером: согласовывал все политически важные письма. Его даже номинировали на министра, когда Шматко несколько раз подставил Сечина, но так и не назначили.

Шишкин был жестким и в КЭСе, и в Минэнерго, в энергетике хорошо разбирался, но был всегда себе на уме, почти интроверт, вспоминает другой его знакомый. В энергетике больше всего запомнился тем, что «додавил» подписание договоров о предоставлении мощности - ключевого механизма обновления генерации в реформе РАО ЕЭС. Договоры обязывают энергокомпании в определенные сроки строить новые энергоблоки, а промышленных потребителей - платить за эти инвестиции с хорошей доходностью, напоминает он.