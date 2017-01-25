Потанин и Березкин купят у «Норникеля» почти 40% в Быстринском ГОКе

Потанин (на фото) и Березкин купят у «Норникеля» почти 40% в Быстринском ГОКе

Покупателем станет их фонд CIS Natural Resources, окончательное решение будет зависеть и от китайских партнеров

Совет директоров «Норникеля» одобрил продажу до 39,32% в Быстринском проекте фонду CIS Natural Resources Fund, говорится в сообщении на Лондонской бирже. Из него следует, что для продажи «Норникель» оценивает компанию исходя из последней сделки - $730 млн за 100% (летом китайский Highland Fund купил 10,67% за $80 млн). Но если компания закроет сделку и выкупит еще 2,66%, как и собиралась до этого, за $20 млн, то оценка для расчета транзакции с CIS Natural Resources Fund будет $750 млн за 100%.

Окончательная доля, которую сможет купить CIS Natural Resources Fund, зависит от исполнения китайскими инвесторами (Highland Fund) права преимущественной покупки, говорит представитель «Норникеля». Если китайские партнеры увеличат долю еще на 2,66%, тогда CIS Natural Resources Fund может выкупить до 36,6%, а если нет, то до 39,32%, «Норникель» всегда говорил о желании сохранить контроль в Быстринском проекте, отмечает собеседник «Ведомостей».

Таким образом, получить от фонда CIS Natural Resources Fund «Норникель» рассчитывает от $267 млн до $294,9 млн. Сделку планируется закрыть до конца года.

Инвесторам Московской биржи новость понравилась - «Норникель» подорожал на 0,4% до 1,5 трлн руб. при снижении индекса ММВБ на 0,04%.

Вице-президент по финансам «Норникеля» Сергей Малышев объясняет продажу необходимостью снижения рисков для компании.

Потребление меди в ближайшее время будет расти, это связано с увеличением потребления металла в Китае и в связи с ростом производства электромобилей на 188% в 2016 г., говорит аналитик АКРА Максим Худалов. Он отмечает, что в 2017 г. ожидается дальнейший рост потребления меди в КНР в связи с ожиданиями роста строительства электросетей. На фоне слабеющего юаня может увеличиться экспорт китайской электроники,что также поддержит спрос на медь в Китае, считает эксперт.

CIS Natural Resources Fund - новый фонд Владимира Потанина и его партнера Григория Березкина, фонд нацелен на проекты, связанные с природными ресурсами, с фокусом на Россию.

Потанин рассказывал в интервью «Ведомостям» в декабре, что управлять фондом будет команда во главе с Алексеем Башкировым, которая уже управляет другим фондом «Интерроса» – Winter Capital, инвестирующим в интернет-ритейл и фармацевтику.

«Других инвесторов, кроме нас с Владимиром Олеговичем, пока нет, – передавал тогда через пресс-службу Березкин. – Будем смотреть на разные возможности в области добычи и переработки полезных ископаемых. [...] Например, Быстринский проект, Южный кластер, газовые месторождения в «Норильске».