Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4249 от 26.01.2017 под заголовком: IKEA снижает цены

IKEA снижает цены в России

Каждый пятый товар сети подешевеет на 15–20%
Приоритет IKEA сейчас – наращивать продажи товаров, а не выручку
Приоритет IKEA сейчас – наращивать продажи товаров, а не выручку
Andrey Rudakov / Bloomberg

Сегодня, 26 января, IKEA объявит о снижении цен, рассказал «Ведомостям» гендиректор сети в России Вальтер Каднар. На 15–20% подешевеет примерно 20% ассортимента ритейлера, т. е. 1800 видов товара. Цены на некоторые товары снизятся на 40%, добавил Каднар.

IKEA декларирует низкие цены как основу бизнес-модели. В финансовом году, закончившемся в августе 2015 г., IKEA Group отчитывалась о снижении цен на ее продукцию в среднем на 1%, что сократило валовую маржу на 0,4 п. п. до 42,9%, передавал Bloomberg.

На отдельных рынках шведский ритейлер действовал и более агрессивно. Так, в ОАЭ в 2015 г. ритейлер объявлял о снижении цен на четверть на часть наиболее популярного ассортимента. В 2012 г. IKEA заявляла о снижении цен до 50% в Австралии из-за экономности покупателей и желания удвоить сеть магазинов на континенте.

Годовая прибыль IKEA выросла на 20%
Годовая прибыль IKEA выросла на 20%
Компания меняет стратегию, открывая магазины в центре городов

К 2020 г. IKEA хочет добиться роста выручки в 1,5 раза до 50 млрд евро. Этот же показатель за 2015/16 финансовый год составил 34,2 млрд евро. Россия – значимый для шведской компании регион: она не входит в пятерку крупнейших, но IKEA выделяет ее как четвертый крупнейший регион по доле в выручке (см. график).

«Наша цель – долгосрочные инвестиции», – рассуждает Каднар. Это значит, продолжает он, что группа хочет наращивать продажи в натуральном выражении: «Располагаемые доходы потребителей сократились, и мы стараемся привлечь так много покупателей, как можем, сдерживая цены. Такая политика в том числе должна позволить нам достичь целей, поставленных к 2020 г.».

Сложная ситуация на российском рынке сохранится еще 1–3 года, считает Каднар. Потребитель остается стеснен в средствах, пострадали промышленность и рынок недвижимости – снижаются и траты людей на крупную мебель, отмечает он. «Мы не думаем, что за инвестициями в цену немедленно последует восстановление объемов покупок, но мы верим, что сейчас правильное время начать такие инвестиции, чтобы получить преимущество на рынке», – полагает руководитель шведской сети.

«Лучший принцип - здравый смысл», - Петер Агнефьель, генеральный директор IKEA

Каднар подчеркивает, что это не промокампания или распродажа, а долгосрочная программа. Резкие изменения цен сырья, политическая или экономическая ситуация на российском рынке могут повлиять на нее, признает он. Но основной фактор – запуск осенью пятой мебельной фабрики IKEA в России, поэтому значительная доля сниженных цен придется на кухни и гардеробы. Именно эти товары и будут производиться на предприятии. Кроме того, последний год рубль был довольно стабилен относительно других валют, это один из факторов, который позволил снизить цены, соглашается Каднар: «Но ключевым стало производство».

После резкой девальвации рубля в конце 2014 г. цены IKEA оказались не на рыночном уровне, считает Михаил Кучмент, вице-президент и совладелец Hoff, второго после IKEA игрока на рынке мебели и товаров для дома в России. В целом по рынку после той девальвации цены на мебель, предметы интерьера и товары для дома выросли в среднем на 10–20%, а в импортных товарах рост мог составлять и до 50%, оценивает Кучмент. «В моем понимании, они просто пытаются выровнять эту ситуацию и попасть в рынок. Мне кажется это достаточно логичным, – добавляет он. – Мы, например, не поднимали цены, они на уровне 2014 г.».

Ритейлер Hoff решил начать работать на площадях IKEA

Каднар не смог уточнить, сколько составила инфляция на ассортимент IKEA за последние два года. Но, по его словам, в результате объявленной программы в ряде случаев цены будут ниже докризисных: «Например, одна из моделей каркасов кровати до кризиса [конца 2014 г.] стоила 6999 руб., в начале 2017 г. – 8999 руб., а по новой программе – 5999 руб.».

Укрепление рубля создало потенциал для подобной программы, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Ранее о снижении цен на свою продукцию вследствие укрепления рубля заявляла, например, Apple. Но также сказывается то, что IKEA начинает чувствовать усиление конкуренции с традиционными игроками, такими как Hoff, а по товарам для дома – с обычными продовольственными ритейлерами, считает он. «Кроме того, учитывая планы IKEA по онлайн-продажам, компанию может начинать беспокоить ценовое давление и со стороны интернет-игроков», – считает Бурмистров. По словам Каднара, IKEA готовится запустить онлайн-продажи в Москве уже в этом году.

С другой стороны, добавляет Бурмистров, 20% ассортимента со сниженными ценами может обеспечить приток покупателей и рост продаж в IKEA в целом, это позволит избежать серьезного удара по рентабельности сети.

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