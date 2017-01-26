Спрос на евробонды UC Rusal вдвое превысил сумму займа

Книга заявок на дебютные еврооблигации UC Rusal на $600 млн была переподписана в два раза, рассказал «Ведомостям» Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка — одного из организаторов размещения. Беспрецедентным был спрос инвесторов из Азии, говорит он.

UC Rusal сегодня разместила пятилетние евробонды на $600 млн с доходностью 5,125% годовых. Ставка соответствует уровню таких заемщиков, как Evraz, говорит Шулаков. Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность около 5,375% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был дважды снижен до 5,125-5,25% годовых, напоминает Reuters. А размер займа была меньше - UC Rusal рассчитывала привлечь $500 млн. По этому уровню книга заявок на бумаги была переподписана в 3,5 раза, рассказал Шулаков.

Высокий спрос азиатских инвесторов на дебютные бонды UC Rusal объясняется тем, что компанию там хорошо знают. Акции UC Rusal торгуются на бирже в Гонконге.

Компания впервые выпустила еврооблигации. Чистый долг UC Rusal на 30 сентября был $8,3 млрд. В этом году компании предстоит погасить $1,2 млрд, говорится в презентации компании.

UC Rusal планировала разместить и бонды в юанях, рассказывал в декабре директор компании по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам Олег Мухамедшин. Евробонды компания рассчитывала разместить еще осенью, но ее не устроили ставки. «Если бы ставки на рынке евробондов осенью соответствовали нашим ожиданиям, мы бы непременно их разместили. Технически мы были к этому готовы. Но те ставки, которые были даже до закрытия окна после выборов в США, нам кажутся достаточно высокими. Но мы продолжаем смотреть все варианты», - говорил Мухамедшин (цитата по «Интерфаксу»).

UC Rusal также продолжает переговоры с банками-кредиторами о снижении стоимости заимствований, сообщил топ-менеджер алюминиевой компании. «Финансовое положение компании и рыночная ситуация изменились в лучшую сторону. У нас есть все аргументы для того, чтобы убедить наших кредиторов сократить стоимость долга», - сказал он.