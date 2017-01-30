Укрепление рубля может повредить программе льготного лизинга SSJ100

Ставки льготного лизинга на SSJ100 могут оказаться невыгодными для авиаторов
AFP
Во всем мире самолеты продаются и отдаются в лизинг за доллары. Российские лизинговые компании и производитель регионального лайнера SSJ100 – «Гражданские самолеты «Сухого» (ГСС, входит в госхолдинг ОАК) могут брать платежи и в рублях. Но они все равно привязаны к курсу американской валюты. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК, на 100% принадлежит Минтрансу) с конца 2015 г. единственная на рынке предлагает SSJ100 в рублевый лизинг. Два года назад специально под эту программу ее уставный капитал был увеличен на 30 млрд руб. Этими деньгами ГТЛК проавансировала покупку 32 лайнеров у ГСС. В конце 2016 г. ГТЛК получила 4,9 млрд руб. еще на четыре SSJ100.