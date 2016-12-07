На закупках по завышенным ценам государство потеряло 180 млрд рублей

За два с половиной года работы контрактной системы закупки государства так и не стали прозрачными, показал Национальный рейтинг прозрачности закупок – 2016 («Ведомости» ознакомились с ним). С 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г. госзаказ вырос на 20%, а число конкурентных закупок – всего на 1%. В среднем на торги приходит менее трех участников. На трети торгов цена не снижается (см. график). На закупках по завышенным ценам государство потеряло около 180 млрд руб. (2,68% от заказа), что, впрочем, меньше, чем год назад (247,3 млрд, или 4,3%).

Данные отчасти подтверждают заявления Минэкономразвития о том, что за импортозамещение приходится платить, передал через пресс-службу председатель организационного комитета рейтинга Виктор Симоненко. Прозрачность закупок авторы рейтинга оценивают как среднюю. Такую же оценку получило курирующее контрактную систему Минэкономразвития (32-е место в рейтинге из 70). У ФАС, контролирующей процедуры закупок, «высокая прозрачность» (9-е). Минэкономразвития ежегодно изучает результаты рейтинга, передал через пресс-службу директор департамента Максим Чемерисов.

Самыми прозрачными признаны закупки Росимущества, Москвы, Владивостока и «Росатома». Самыми непрозрачными – Росавиации, Росрыболовства и Росстандарта (его представитель не ответил на запрос). А среди госкомпаний – Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и «Сибэко».

В закупках Росрыболовства с прошлого года ничего не изменилось, а тогда были хорошие показатели (прозрачность оценивалась как базовая), говорит представитель агентства. При оценке решающий вес у фактора «заполненная анкета рейтинга», поэтому рейтинг не может отражать реальную прозрачность, замечает он. «Сибэко» работает над прозрачностью закупок, проводит конкурентные закупки в электронном виде, разработала программу партнерства с малым и средним бизнесом, недоумевает представитель компании.

Росавиация тоже не согласна с методологией, считающей непрозрачными закрытые способы закупки (извещение рассылается ограниченному кругу лиц). На электронных аукционах закупаются в основном недорогие вещи: канцтовары, оргтехника, уборка помещений. Доля таких закупок в расходах крайне мала, объясняет представитель агентства, а большая часть закупок – строительство и реконструкция аэродромов, взлетных полос – может достигать десятков миллиардов рублей.

Претензии к рейтингу есть и у ГТЛК. Компания в основном закупает финансовые услуги, рассказывает ее представитель: раньше проводила конкурс, выбирала банк по самой низкой ставке, но банк собирал кредитный комитет и отказывал в кредите. В 2016 г. сознательно перешли на закупку финансовых услуг у единственного поставщика. Авторам лучше поправить методологию и не учитывать эти услуги, предлагает представитель ГТЛК.

Госкомпании просили вывести финансовые услуги из-под действия закона об их закупках, и Минэкономразвития с ними согласилось.

ФАС считает конкурсы менее прозрачным способом закупки, чем аукционы. 95% закупок госкомпаний производятся у единственного поставщика, заявлял руководитель ФАС Игорь Артемьев. Нужно перейти от субъективных конкурсов к электронному аукциону, фактически вернуться к предыдущему закону о госзакупках, предлагает служба в проекте Национального плана по развитию конкуренции.

Региональные компании жалуются на невозможность выиграть торги из-за коррупции, передал через представителя вице-президент Ассоциации участников закупок Павел Друкер. Система еще не завершена и развивается, признавал в интервью «Ведомостям» замминистра Евгений Елин. С 2017 г. появится каталог, который упорядочит требования к закупаемым товарам, позволит выявлять закупки по завышенным ценам. Систему нужно оценивать уже сейчас, не согласна соучредитель Бюро контрактной информации Ольга Анчишкина, внимание нужно уделять не только процедурам, но и результату. Какая разница, сколько процедур провело лечебное учреждение, если оно не может хорошо лечить, заключает она.