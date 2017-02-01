В «Лукойле» произошли кадровые перестановки

«Лукойл» сегодня сообщил о кадровых назначениях. Они произошли в рамках плановой ротации управленческого состава, подчеркивает компания.

Должность первого вице-президента «Лукойла» занял Александр Матыцын, ранее занимавший должность старшего вице-президента компании по финансам.

Сергей Кукура назначен советником президента компании, ранее он был первым вице-президентом по экономике и финансам.

Вадим Воробьев переведен на должность старшего вице-президента по поставкам и продажам, а ранее возглавлявший «Лукойл-Ухтанефтепереработку» Рустем Гималетдинов назначен вице-президентом по нефтепереработке, нефтехимии, газопереработке. Гендиректором «Лукойл-Ухтанефтепереработки» стал Алексей Иванов, до этого работавший начальником департамента технологии и производственного планирования, говорится в пресс-релизе.

Валерий Субботин завершает работу в центральном аппарате компании. Ранее он был старшим вице-президентом «Лукойла» по поставкам и продажам. Субботин переходит на должность председателя совета директоров международного трейдера «Лукойла» - компании Litasco, сообщал в конце декабря «Интерфакс» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Источник Reuters тогда связал уход Субботина с последствиями проигрыша «Лукойлом» борьбы с «Роснефтью» за контрольный пакет «Башнефти».

«Лукойл» тесно сотрудничал с «Башнефтью», очень хотел ее купить, но «Роснефть», получается, встала поперек дороги, а после сделки начала сразу перекраивать схему продажи нефти, естественно, не в пользу «Лукойла». Хороших отношений тут быть не может», - говорил агентству один трейдер. Субботин отвечал в «Лукойле» за выстраивание торговой политики компании на внутреннем рынке и при поставках нефти на экспорт.

В октябре 2016 г. 60,16% голосующих акций «Башнефти» купила «Роснефть». У нее сразу же появились вопросы к работе «Башнефти» - в частности, к тому, как компания закупает нефть у «Лукойла». С 1 ноября был расторгнуть контракт на поставку нефти «Лукойла» на НПЗ «Башнефти» и обратную поставку нефтепродуктов его «дочке» – Litasco. Другой контракт – на реализацию нефти «Башнефть-полюса» был продлен на год, сообщал в начале января «Интерфакс».

В середине января президент «Лукойла» Вагит Алекперов сообщил, что «Роснефть» и «Лукойл» достигли взаимопонимания. «Я так понимаю, что были какие-то сомнения у нового акционера нашего совместного проекта [«Роснефти»]. Они провели аудит, и мы переподписали все соглашения, все договоры на продажу нефти, на развитие проектов <...> Я уверен, что оба акционера заинтересованы в динамичном развитии этих проектов. У нас сегодня нет никаких недопониманий как в вопросах развития проектов, так и в вопросах реализации продукции проекта Требса и Титова», - говорил он в интервью «Интерфаксу».