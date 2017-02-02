Мантуров войдет в совет директоров «Газпрома» вместо Улюкаева

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров войдет в совет директоров «Газпрома», рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Это же следует из распоряжения правительства о выдвижении кандидатов в совет директоров «Газпрома», с которым ознакомились «Ведомости».

В совет директоров «Газпрома» были избраны два министра – министр энергетики Александр Новак и министр экономического развития Алексей Улюкаев. Улюкаева арестовали 15 ноября прошлого года, интрига оставалась в том, кто его заменит. Несколько чиновников и человек, близкий к акционерам компании, в начале недели говорили, что Улюкаева заменит новый министр экономического развития Максим Орешкин. Но сейчас выяснилось, что место Улюкаева займет Мантуров.

«Мантуров попросился у президента в совет директоров "Газпрома", Путин предварительно одобрил, но финальное решение должен был принять первый вице-премьер Игорь Шувалов. Он все взвесил и развернул решение по Орешкину», - объясняет причину неожиданного назначения федеральный чиновник. Формальная причина, по его словам, в том, что Минэкономразвития не соблюло сроки согласования Орешкина с администрацией президента.

Сейчас совет директоров «Газпрома» состоит из 11 человек: спецпредставитель президента Виктор Зубков, предправления «Газпрома» Алексей Миллер, его заместители Виталий Маркелов и Михаил Середа, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, министр энергетики Александр Новак, экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев и предправления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, независимые директора Тимур Кулибаев, Виктор Мартынов и Владимир Мау.

Предполагалось, что в совете директоров «Газпрома» нужен министр экономического развития. У «Газпрома» обширная инвестпрограмма: только на три стройки – газопроводы «Сила Сибири», «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» – в 2017 г. «Газпром» может потратить 4,6 млрд евро, подсчитали «Ведомости». На этом основании концерн постоянно просит для себя послаблений: например, в прошлом году он заплатил дивиденды в размере 24% чистой прибыли по МСФО (186,8 млрд руб.), несмотря на то, что правительство постановило платить 50% от чистой прибыли по РСБУ или МСФО в зависимости от того, какая из величин больше. «Газпром», у которого тогда выросла налоговая нагрузка, поддержал Улюкаев. Теперь же «Газпром» сопротивляется желанию Минфина продлить норму о повышенных дивидендах, рассказывают чиновники Минфина и Росимущества.

Мантуров очень понравился в свое время президенту Владимиру Путину, на него Мантуров и ориентируется, говорит источник в одном из подрядчиков «Газпрома». Номинацию министра промышленности в холдинг он воспринимает позитивно: из 700 млрд руб. капитальных затрат компании половина уходит на материально-техническое обеспечение. Присутствие Мантурова в совете директоров газовой монополии поможет улучшить взаимосвязи между производителями оборудования и компанией, ускорить крупнейшие инфраструктурные проекты, считает подрядчик.

В последнее время в правительстве активно обсуждалось возможное повышение Мантурова: в министерстве ему уже тесно, потенциал и влияние у него стали больше. Среди возможных новых позиций для него обсуждалась позиция вице-премьера, также обсуждалось его назначение на место руководителя «Ростехнологий». Но сам Мантуров опровергал, что с ним ведутся такие переговоры.