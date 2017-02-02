Венгрия получит российский газ любым путем

Венгрия получит российский газ «даже зигзагами» и президент России Владимир Путин гарантировал это, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров в узком составе с российским лидером. Возможно, не исключена и реанимация газопровода «Южный поток».

Венгерская сторона не уверена в стабильности поставок газа через Украину, готова рассмотреть возможность получения газа из России через будущий «Северный поток - 2» и интересуется участием в проекте «Турецкий поток» «Газпрома», заявил Орбан. «Мы не можем ответить на вопрос, насколько стабильной является поставка газа через Украину. Если национальные экономические интересы потребуют, мы можем покупать газ и с севера», - сказал венгерский премьер.

«Мы действительно сделаем все, чтобы обеспечить поставки в Венгрию. Венгрия - надежный, платежеспособный, стабильный партнер, и мы точно совершенно найдем способы поставить сюда наши энергоресурсы. Мы абсолютно деполитизируем эти вопросы», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Орбаном (цитаты по «Интерфаксу»). «Мы готовы к чему угодно вернуться. Не собираемся обижаться на ту же Болгарию», - продолжил Путин, заметив, что этот вопрос должен быть решен на уровне Брюсселя.

В конце 2014 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что проект газопровода «Южный поток» закрыт окончательно. «Это окончательное решение, «Южный поток» закрыт», - заявил он в интервью «России 24». Какие-либо сигналы о реанимации проекта со стороны Болгарии беспочвенны, говорил - уже в марте 2016 г. - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Наименования «Южный поток» не существует. Этот проект был свернут после того, как решение против приняла Еврокомиссия», - сказал тогда Песков. В начале 2017 г. президент Владимир Путин уже не исключает возможности возвращения к проекту, следует из его слов.

Никаких переговоров по восстановлению проекта «Южный поток» не ведется, сказал «Ведомостям» федеральный чиновник. Но Венгрия обращалась к России с предложениями вернуться к проекту, говорит он, не исключая, что речь об этом могла идти на встрече в узком составе.

Венгрия и российский газ

«Газпром» планирует построить два газопровода - «Северный поток - 2» через Балтийское море и «Турецкий поток» через Черное море, чтобы обойти транспортировку через Украину после 2019 г., когда заканчивается транзитный контракт. По словам Путина, Россия не исключает транзит газа в Венгрию через Украину, если это будет надежно, передал «Интерфакс».

За 9 месяцев 2016 г. «Газпром» экспортировал в Венгрию 4,3 млрд куб. м газа. Поставки из России обеспечивают свыше 60% венгерского потребления газа, сказал накануне визита помощник президента Юрий Ушаков (его процитировал ТАСС). В январе 2017 г. Венгрия нарастила импорт российского газа на 10,9% по сравнению с январем 2016 г., сообщило управление информации «Газпрома».

Россия и Венгрия продлили контракт на поставку газа до 2021 г. и начинают обсуждение его дальнейшего продления, заявил премьер Венгрии. «Мы благодарим господина президента, что были модифицированы наши соглашения о поставках газа, теперь мы обеспечены газом до 2021 г.», - цитирует Орбана «Интерфакс». Стороны договорились провести переговоры о поставках газа после 2021 г., добавил Орбан.

Долгосрочные контракты на поставку российского газа в Венгрию действовали в 1996-2015 гг. Затем были продлены до конца 2019 г. В рамках этих контрактов газ поставляется в Венгрию через Берегово на украинско-венгерской границе и Баумгартен на словацко-австрийской.