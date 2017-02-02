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Налог на импорт в США может перекроить нефтяной рынок

Иностранным нефтяникам, возможно, придется искать новых покупателей
Относительно высокие цены в США заставят нефтяников искать и добывать больше нефти в стране
Относительно высокие цены в США заставят нефтяников искать и добывать больше нефти в стране
Gregory Bull, File / AP

Возможное введение налога на импорт в США, за который выступают конгрессмены-республиканцы и президент Дональд Трамп, может изменить нефтяные потоки по всему миру.

США потребляют почти 20% добываемой в мире нефти и примерно половину этого спроса удовлетворяют с помощью импорта – даже после сланцевой революции, в результате которой выросла их собственная нефтедобыча. Также густонаселенное атлантическое побережье зависит от импорта бензина, тогда как американские НПЗ, расположенные вдоль побережья Мексиканского залива, ежедневно экспортируют миллионы баррелей нефтепродуктов.

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