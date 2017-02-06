ФАС заподозрила региональный протекционизм при продаже алкоголя в Белгородской области

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку региональных властей и торговых сетей Белгородской области, связанную с продажей алкоголя, сообщил «Ведомостям» начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин. В январе служба выборочно проверила организацию поставок алкоголя в нескольких торговых сетях, автономной некоммерческой организации «Качество жизни» и оптовом звене и обнаружила, что на весь алкоголь нанесены марки некоммерческой организации «Качество жизни» – как дополнительная сертификация.

Такая дополнительная маркировка может служить препятствием для доступа в регион продукции из других регионов, констатирует Мишеловин, ФАС не исключает, что может иметь место региональный протекционизм. Служба намерена проверить, как в Белгородской области организована дистрибуция алкогольной продукции.

«Качество жизни» проводит добровольную сертификацию алкоголя с 2012 г., присваивая ей свои марки. Для алкоголя такая маркировка необходима, заверил руководитель белгородского управления ФАС Сергей Петров: «Я белгородец и как потребитель не буду покупать продукцию без такой марки. Это качественная продукция». В регионе продается продукция и с марками, и без них, продолжает он, но маркированной заметно больше.

Замгубернатора Белгородской области Олегу Абрамову известно о проверке ФАС, но он уверен, что повода для этого нет, продажи на рынке законны.

У ритейлеров, работающих в регионе, другое мнение. Областные чиновники требуют, чтобы весь алкоголь, продающийся в магазинах области, был со знаком местной сертификации, по сути, это двойная сертификация, говорит один из ритейлеров. Алкоголь, прошедший такую сертификацию, есть лишь у крайне ограниченного числа рекомендованных [местными чиновниками. – «Ведомости»] компаний-дистрибуторов. Получается двойной контроль: можно продавать алкоголь, который закуплен строго у определенных компаний, продолжает собеседник «Ведомостей». Решения о сотрудничестве с федеральными ритейлерами принимаются на уровне руководства региона, оспорить их крайне сложно, сетует он: «При подобной жалобе мы столкнемся с новыми притеснениями, не будет продлена алкогольная розничная или оптовая лицензия, ее отзовут и т. д.».

Белгородская область – особый регион, схема с местными марками работает уже несколько лет, подтверждает человек, знающий о ней от разных производителей.

В 2016 г. производство водки в регионе выросло на 36,3% год к году до 2,3 млн дал, по данным Росстата, регион по этому показателю находится на 8-м месте в России.

В Белгородской области – классическая схема регионального протекционизма, соглашается другой ритейлер. Алкоголь из Белгородской области закупается без ограничений, остальной должен идти через рекомендованные [чиновниками. – «Ведомости»] местные структуры. Стоимость ввезенного алкоголя завышается, а местный получает минимальную цену на полке и конкурентное преимущество. Рычаг давления на продавца – оптовые и розничные алкогольные лицензии, выдача и продление которых – в руках региональных властей.

Отозвать лицензию могут по любому формальному поводу. Сотрудник третьего ритейлера говорит, что по рекомендации чиновников покупает алкоголь у двух-трех дистрибуторов, хотя целесообразнее было бы работать напрямую с производителями.

Протекционизм в Белгородской области территориальное УФАС выявило в августе 2014 г.: служба признала местного дистрибутора – компанию «Добрыня» злоупотребившей доминирующим положением. По мнению ФАС, «Добрыня» устанавливал экономически необоснованные цены и создавал неравные условия для производителей алкоголя из разных регионов. Дистрибутор продавал алкоголь только после добровольной сертификации, и с III квартала 2012 г. (дата начала добровольной сертификации) значительно выросли наценки на ввезенную водку. «Добрыня» обжаловал предписание в арбитражном суде в июне 2015 г.

Различные схемы протекционизма используются и в других регионах – в Тюменской области, Татарстане, Башкирии, рассказывает собеседник «Ведомостей» в одной из торговых сетей. ФАС проверяет все такие случаи при поступлении сигналов, заверил Мишеловин.

Региональный протекционизм трудно отличить от законных мер, направленных на поддержку местных производителей, говорит старший юрист BMS Law Firm Тарас Хижняк. Самая распространенная схема – повышение любыми способами цен на ввезенную продукцию, что делает местный товар более желанным для потребителя. Меры местных властей всегда законны, незаконными их делает именно сам умысел на создание ограничений для ввезенной продукции. Часто добровольную сертификацию и маркировку представляют как борьбу с контрафактом. После массового отравления людей суррогатом в Иркутске эти меры выглядят разумными, рассуждает Хижняк.

Представители правительства Белгородской области и «Качества жизни» на вопросы «Ведомостей» не ответили. Опрошенные «Ведомостями» ритейлеры, работающие в области, от комментариев отказались.