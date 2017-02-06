UCP хочет помириться с «Транснефтью»

UCP Ильи Щербовича может заключить мировое соглашение с «Транснефтью» в судебном споре о дивидендах за 2013 г. UCP подготовила новые предложения по урегулированию спора и подала ходатайство в суд об отложении рассмотрения дела, сказала управляющий директор UCP Ирина Ланина «Ведомостям». «Транснефть» против отложения не возражала, и суд перенес заседание на 13 марта, чтобы дать возможность сторонам урегулировать спор», - сказала она.

Представитель «Транснефти» это подтвердил. «К настоящему моменту был выигран не только суд первой инстанции по размерам дивидендов 2013 г., но и ряд других исков, инициированных UCP. В этой ситуации мы считаем возможным выслушать предложения UCP по урегулированию спора», - объяснил он.

Суд уже переносил рассмотрение иска «Ю си пи индастриал холдингз лтд.» к «Транснефти» на 100 млн руб. из-за ходатайства Росимущества о мировом соглашении. Но тогда условия не устроили «Транснефть». Содержание проекта мирового соглашения не раскрывалось.

По уставу «Транснефть» платит на привилегированные акции 10% чистой прибыли. UCP утверждает, что дивиденды на привилегированные акции должны быть не меньше, чем на обыкновенные. 17 марта группа подала иск к «Транснефти», в котором требует взыскать с монополии 97,18 млн руб., из которых 84,7 млн – недоплаченные дивиденды за 2013 г., остальное – проценты за пользование чужими денежными средствами. Тогда дивиденды на обыкновенные бумаги на 497 руб. превышали выплаты на привилегированные – эту разницу и требует возместить истец.

UCP подавала и другие иски к «Транснефти». В феврале 2016 г. UCP подала иск, в котором требует у компании документы о ее производных финансовых инструментах за 2014-2015 гг., а также информацию о финансовых активах и операциях за этот период. 3 октября был подан иск, в котором UCP оспаривает решение о распределении чистой прибыли за 2015 г. 30 июня акционер «Транснефти» решил направить на дивиденды по итогам 2015 г. всю чистую прибыль монополии по РСБУ – 12,8 млрд руб., из них 11,5 млрд – на обыкновенные акции, 1,28 млрд – на привилегированные. Дивиденды на привилегированную акцию должны быть 2077 руб., т. е. не меньше, чем на обыкновенную, говорилось в иске.