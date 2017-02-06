Комиссия РАН рекомендовала Минздраву отказаться от гомеопатии в клинической практике

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) признала гомеопатию лженаукой, сказано в ее меморандуме: «Лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований». Авторы документа настаивают, что гомеопатия небезвредна: «Больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью. Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти».

Комиссия рекомендовала Минздраву пересмотреть решение о внедрении гомеопатии в систему российского здравоохранения и вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в государственных и муниципальных лечебных учреждениях. Кроме того, комиссия требует не включать гомеопатию в новые и обновляемые стандарты оказания медицинской помощи, клинические рекомендации.

Гомеопатия разрешена к применению приказом Минздрава № 335 от 29 ноября 1995 г. Это вид альтернативной медицины, работающей на принципе применения сверхмалых доз тех веществ, которые в больших дозах у здоровых людей вызывают эту же болезнь.

Представитель Минздрава Олег Салагай поспешил заверить, что министр Вероника Скворцова уже поручила создать рабочую группу, которая и определит применение гомеопатических методов с учетом современных международных требований доказательности. Салагай подчеркнул: в лечебном процессе и госзакупках должны использоваться лишь препараты с доказанной эффективностью.

Комиссия не имеет полномочий отменять регистрацию лекарств, это прерогатива Минздрава, напоминает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, с точки зрения закона заявление комиссии РАН ничего не меняет. Есть поручение президента России Владимира Путина отозвать неэффективные препараты, продолжает он, но сюда могут попасть как гомеопатические лекарства, так и традиционные.

Гомеопатические препараты занимают менее 1% рынка лекарств как в деньгах, так и в упаковках, по данным DSM Group: в 2016 г. продажи сократились соответственно на 14% год к году до 8 млрд руб. и на 11,4% до 20 млн шт. Французская Laboratoires Boiron (оциллококцинум и др.) и немецкая Biologische Heilmittel Heel (траумель) занимают свыше двух третей российского рынка гомеопатии (см. графики). Получить комментарии этих компаний не удалось.

Основной канал потребления гомеопатических препаратов – более 99% продаж и в деньгах, и в упаковках – приходится на покупки населения за счет собственных средств, пишет DSM Group. На обычных аптеках нововведение, если оно и случится, не отразится, а вот в специализированных аптеках около 70% – гомеопатия, замечает директор Аптечной гильдии Елена Неволина. Разговоры, что гомеопатия – не лекарство, были всегда, напоминает Неволина, и даже признание ее лженаукой не заставит пациентов отказаться от нее.

В подготовке статьи участвовали Мария Дранишникова, Анастасия Иванова