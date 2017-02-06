ФАС поддержала признание гомеопатии лженаукой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала меморандум Российской академии наук (РАН) «О лженаучности гомеопатии». «Мы полностью поддерживаем решение Российской академии наук. Считаем его правильным, выверенным, давно ожидаемым», - цитирует ТАСС начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофея Нижегородцева.

Комиссия РАН опубликовала меморандум, согласно которому гомеопатия официально признана лженаукой в России. Комиссия пришла к выводу, что лечение гомеопатическими средствами не имеет научных оснований. В связи с проведенным анализом комиссия РАН рекомендовала Минздраву вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в государственных и муниципальных лечебных учреждениях.