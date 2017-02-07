Водка в магазинах может подорожать

Минфин предлагает повысить минимальные цены на крепкий алкоголь. Это следует из проекта изменений в приказ Минфина «О минимальных ценах на алкоголь». Соответствующий проект документа размещен на портале regulation.gov.ru.

Ведомство предлагает установить минимальную закупочную цену покупки пол-литровой бутылки водки у производителя в 173 руб. (увеличение на 4,8%), минимальную закупочную цену от оптовика — в 178 руб. (+2,2%). В рознице водка должна стоить не дешевле 205 руб., что на 8% выше действующей минимальной цены в 190 руб.

Кроме того, Минфин предлагает повысить минимальные цены на коньяк, и он может подорожать сильнее, чем водка. Минимальная цена покупки у производителя бутылки объемом 0,5 л вырастет на 25,6% до 314 руб., у оптовика - на 23,3% до 323 руб., минимальная розничная цена - на 15% до 371 руб., согласно проекту изменений.

Повышение минимальных цен на алкоголь связано с ростом тарифов на электроэнергию и увеличением акциза с 1 января 2017 г., перечислено в пояснительной записке к законопроекту. С начала года акциз на алкоголь увеличен на 4,6% – с 500 руб. до 523 руб. за литр безводного спирта.

С какого числа могут начать действовать новые цены, в документе не указано. Представитель Минфина пока на запрос «Ведомостей» не ответил.

Вчера, 6 февраля, замминистра финансов Илья Трунин заявил, что министерство может определиться с минимальной розничной ценой на водку до конца текущей недели.

В начале января Минфин уже размещал проект изменений в этот же приказ: предыдущая версия предполагала более существенный рост цен на водку с 1 января 2017 г. Тогда предлагалось установить закупочную цену на водку в 177 руб., минимальную закупочную цену от оптовика — в 182 руб., минимальную розничную цену - в 219 руб. Впоследствии министр финансов Антон Силуанов эту информацию опроверг. «Сейчас нет каких-либо оснований говорить об увеличении цены на водку или акцизов. Эти решения были приняты еще в трехлетнем бюджете, когда мы его готовили два года назад. Поэтому это решение - во исполнение ранее принятых решений», - говорил он 12 января. После заявления Силуанова текст проекта был удален с сайта regulation.gov.ru.

Минимальные цены на крепкий алкоголь введены в России с 2010 г. для борьбы с контрафактом. Сначала 0,5 л водки стоили в рознице не менее 89 руб. С тех пор МРЦ повышалась, и с 1 августа 2014 г. бутылка стоила 220 руб. Последнее изменение цены было 13 июня 2016 г., когда она выросла на 5 руб. до 190 руб.

В 2016 г. доля водки в продажах алкоголя на российском рынке увеличилась с 38,2% до 38,9% по сравнению с 2015 г., согласно данным Росстата, тогда как доля пива сократилась с 40,4% до 39,9% в 2015 г.