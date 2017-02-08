Семья Тимченко владеет минимум половиной «Стройтранснефтегаза»

Тимченко отметил, что семье принадлежит не контроль, но «минимум половина»

Бизнесмен раскрыл свою долю в одном из крупнейших подрядчиков «Газпрома»

Бизнесмену Геннадию Тимченко и его семье принадлежит не менее 50% одного из крупнейших подрядчиков «Газпрома» - «Стройтранснефтегаза». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на самого Тимченко. «Мои партнеры там мои родственники», - сказал он, отвечая на вопрос о владельцах компании. Он отметил, что семье принадлежит не контроль, но «минимум половина».

СТНГ (31,5% принадлежит Тимченко напрямую) участвует во многих ключевых проектах «Газпрома», в том числе строительстве газопровода «Сила Сибири», Амурского НПЗ, газопровода Ухта – Торжок. В 2015 г. выручка компании составила 188,3 млрд руб., чистая прибыль – 10,5 млрд руб.

Недавно стало известно о новом контракте СТНГ с «Газпромом». Подрядчик построит для концерна береговые объекты терминала по приему СПГ «Газпрома» в Калининградской области. Стоимость контракта – 21,264 млрд руб.

Тимченко через Volga Group и ООО «Волга груп» принадлежат доли в «Новатэке» (газодобывающая компания), «Сибуре» (газоперерабатывающая и нефтехимическая компания), «Колмаре» (добывает уголь), «Петромире» (оператор Ангаро-Ленского газового месторождения в Иркутской области), группе «Стройтрансгаз» (объединяет строительные активы), «Акванике» (производитель питьевой воды), «Трансойле» (железнодорожный оператор) и других активах.