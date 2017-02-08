Метрополитен займет у банка «Санкт-Петербург» 10 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» оказался единственным участником открытого аукциона на предоставление кредитной линии для ГУП «Петербургский метрополитен» в размере 10,4 млрд руб., следует из материалов на сайте метрополитена. Заявки принимались до 2 февраля. Заявку банка метрополитен рассмотрит 9 февраля.

Кредит в размере 10,4 млрд руб. понадобился метрополитену, чтобы финансировать покупку 27 составов метро (по шесть вагонов в каждом составе) с асинхронным тяговым приводом для Невско-Василеостровской линии. Эти вагоны метрополитену поставит Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ, входит в ЗАО «Трансмашхолдинг»), который в сентябре выиграл конкурс. Стоимость контракта - 13,4 млрд руб.

Как ранее сообщал представитель заказчика, 10,4 млрд руб. метрополитен займет в банке, еще 3 млрд руб. на вагоны выделит городская администрация. Эти средства заложены в бюджете Петербурга на 2017 г.

По условиям аукциона, кредитная линия для покупки вагонов будет разбита на несколько траншей, их количество должен определить заказчик. Для каждого из траншей будет определена своя ставка, минимальный размер транша – 496 млн руб. Лимит задолженности по кредитной линии составит 8,3 млрд руб. Транши должны быть предоставлены не ранее 1 ноября 2017 г. и не позднее 31 декабря 2018 г. Предприятие погасит основной долг до апреля 2021 г., следует из прогнозного графика. Большая часть долга (не менее 4,7 млрд руб.) будет погашена с апреля 2019 г. по апрель 2020 г. Предполагается, что кредит будет обеспечен залогом – произведенными вагонами (дисконт не должен превышать 20% их первоначальной стоимости).

Банк «Санкт-Петербург» - один из старейших партнеров метрополитена, на него приходится около 50% всего банковского обслуживания ГУПа, включая зарплатные проекты и эквайринг, сообщила представитель метрополитена. Также предприятие работает со Сбербанком, уточнила она. Если заявка банка «Санкт-Петербург» будет признана соответствующей условиям конкурса, ГУП заключит с ним договор, добавила представитель метрополитена.

Совет директоров банка «Санкт-Петербург» 30 января одобрил лимит в 11 млрд руб. по кредитам метрополитену и совершению сделок при условии победы банка в конкурсе. Заявленную на аукционе ставку пресс-служба банка «Санкт-Петербург» не раскрывает.

Выручка ГУП «Петербургский метрополитен» за девять месяцев 2016 г. составила 23,5 млрд руб., чистая прибыль – 1 млрд руб., следует из отчетности предприятия. Кредиторская задолженность метрополитена на 30 сентября 2016 г. – 2,8 млрд руб. Уровень покрытия расходов собственными доходами за первое полугодие 2016 г. составил 67%. Расходы ГУПа за первые шесть месяцев 2016 г. составили 14,7 млрд руб., в том числе 3,1 млн руб. – на обслуживание кредитов.