«Роснефть» считает сделку в Венесуэле законной

«Роснефть» не сомневается в законности сделки по увеличению своей доли с 16,7% до 40% в совместном предприятии с PDVSA — Petromonagas — за $500 млн, говорится в сообщени компании. «Сделка реализована в соответствии с нормами венесуэльского и международного права», отмечает представитель «Роснефти».

В пятницу Парламент Венесуэлы отказался согласовать увеличение доли «Роснефти» в совместном с государственной PDVSA (Petróleos de Venezuela) предприятии Petromonagas, говорится в постановлении спикера парламента Хулио Борхеса.

Как сообщает венесуэльское издание el Mundo со ссылкой на Efe, ситуацию с весны изучал парламентский комитет по нефти и энергетике. Депутаты считают, что сделка ничтожна, и они большинством голосов приняли соответствующее заявление. По Конституции сделки с иностранными государствами и компаниями, затрагивающие общественные интересы, должны получить одобрение Национальной ассамблеи, тут такого одобрения дано не было, рассуждают в парламенте. Палата также поручила профильному комитету начать тщательное расследование этой сделки.

«У Национальной ассамблеи Венесуэлы, по заключению юристов, нет полномочий принимать решения о действительности или недействительности данной сделки», говорится в сообщении «Роснефти». Такими полномочиями обладает только Верховный суд Венесуэлы.

Парламент назвал продажу правительством госсобственности «изменой», добавляет «Прайм». Агентство ссылается на Universal. Цену сделки в $500 млн депутаты назвали недостаточной, они сослались на мнение ряда экспертов в нефтяной сфере, которые считают, что приобретенная «Роснефтью» доля в СП в действительности стоит намного дороже.

20 февраля 2016 г. PDVSA сообщила, что «Роснефть» хочет вложить $500 млн в проекты в нефтяном бассейне реки Ориноко в Венесуэле и докупить 23,33% в СП Petromonagas, на тот момент у российской компании было 16,7% в СП, а у PDVSA — 83,3%. Еще 9 февраля прошлого года топ-менеджер PDVSA Серхио Антонио Товар заявлял, что «Роснефть» уже увеличила долю в Petromonagas до 40%. В Национальной ассамблее начали возражать против сделки в апреле.

«Роснефть» готова к новым инвестициям в проекты в Венесуэле, заявила в конце января 2017 г. PDVSA после визита в Каракас первого вице-президента «Роснефти» Эрика Лирона. На встрече обсуждалось развитие бизнеса. «Первый вице-президент "Роснефти" заявил, что его страна заинтересована в осуществлении новых инвестиций в различных сферах венесуэльской нефтяной промышленности», — говорится в сообщении PDVSA. Что это будут за капиталовложения, пока не раскрывается.

В Венесуэле у «Роснефти» и PDVSA есть несколько проектов по добыче нефти. Кроме Petromonagas это СП Petromiranda и Petrovictoria, а также Boqueron (у PDVSA - 60%, у «Роснефти» — 26,67%, у австрийской OMV — 13,33%) и Petroperija (у PDVSA — 60%, у «Роснефти» — 40%).