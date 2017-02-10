Промышленность

«Роснефть» считает сделку в Венесуэле законной

Компания уверена, что у парламента нет законных полномочий отменить сделку на $500 млн
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин
Е. Кузьмина / Ведомости

«Роснефть» не сомневается в законности сделки по увеличению своей доли с 16,7% до 40% в совместном предприятии с PDVSA — Petromonagas — за $500 млн, говорится в сообщени компании. «Сделка реализована в соответствии с нормами венесуэльского и международного права», отмечает представитель «Роснефти».

В пятницу Парламент Венесуэлы отказался согласовать увеличение доли «Роснефти» в совместном с государственной PDVSA (Petróleos de Venezuela) предприятии Petromonagas, говорится в постановлении спикера парламента Хулио Борхеса.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин
Парламент Венесуэлы аннулировал сделку по увеличению доли «Роснефти» в Petromonagas до 40%
Детали сделки по изменению структуры в СП «Роснефти» и PDVSA теперь поручено расследовать профильному комитету

Как сообщает венесуэльское издание el Mundo со ссылкой на Efe, ситуацию с весны изучал парламентский комитет по нефти и энергетике. Депутаты считают, что сделка ничтожна, и они большинством голосов приняли соответствующее заявление. По Конституции сделки с иностранными государствами и компаниями, затрагивающие общественные интересы, должны получить одобрение Национальной ассамблеи, тут такого одобрения дано не было, рассуждают в парламенте. Палата также поручила профильному комитету начать тщательное расследование этой сделки.

«У Национальной ассамблеи Венесуэлы, по заключению юристов, нет полномочий принимать решения о действительности или недействительности данной сделки», говорится в сообщении «Роснефти». Такими полномочиями обладает только Верховный суд Венесуэлы.

Парламент назвал продажу правительством госсобственности «изменой», добавляет «Прайм». Агентство ссылается на Universal. Цену сделки в $500 млн депутаты назвали недостаточной, они сослались на мнение ряда экспертов в нефтяной сфере, которые считают, что приобретенная «Роснефтью» доля в СП в действительности стоит намного дороже.

20 февраля 2016 г. PDVSA сообщила, что «Роснефть» хочет вложить $500 млн в проекты в нефтяном бассейне реки Ориноко в Венесуэле и докупить 23,33% в СП Petromonagas, на тот момент у российской компании было 16,7% в СП, а у PDVSA — 83,3%. Еще 9 февраля прошлого года топ-менеджер PDVSA Серхио Антонио Товар заявлял, что «Роснефть» уже увеличила долю в Petromonagas до 40%. В Национальной ассамблее начали возражать против сделки в апреле.

«Роснефть» готова к новым инвестициям в проекты в Венесуэле, заявила в конце января 2017 г. PDVSA после визита в Каракас первого вице-президента «Роснефти» Эрика Лирона. На встрече обсуждалось развитие бизнеса. «Первый вице-президент "Роснефти" заявил, что его страна заинтересована в осуществлении новых инвестиций в различных сферах венесуэльской нефтяной промышленности», — говорится в сообщении PDVSA. Что это будут за капиталовложения, пока не раскрывается.

В Венесуэле у «Роснефти» и PDVSA есть несколько проектов по добыче нефти. Кроме Petromonagas это СП Petromiranda и Petrovictoria, а также Boqueron (у PDVSA - 60%, у «Роснефти» — 26,67%, у австрийской OMV — 13,33%) и Petroperija (у PDVSA — 60%, у «Роснефти» — 40%).

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Бензин в Венесуэле был и остается самым дешевым в мире, несмотря на повышение цены литра 95-го более чем на 6000%. Работники АЗС порой получают от водителей больше чаевых за помощь в заправке, чем кассир – за наполнение бака. На фото: заправщик считает деньги на АЗС госкомпании PdVSA
Marco Bello / Reuters
Бензин в Венесуэле был и остается самым дешевым в мире, несмотря на повышение цены литра 95-го более чем на 6000%. Работники АЗС порой получают от водителей больше чаевых за помощь в заправке, чем кассир – за наполнение бака. На фото: заправщик считает деньги на АЗС госкомпании PdVSA
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Несмотря на то что Венесуэла обладает крупнейшими запасами нефти в мире, в стране уже около полутора лет наблюдается катастрофическая ситуация на потребительском рынке. Товары первой необходимости продаются по низким ценам в государственных магазинах, куда стоят огромные очереди
Noel West / Reuters
Несмотря на то что Венесуэла обладает крупнейшими запасами нефти в мире, в стране уже около полутора лет наблюдается катастрофическая ситуация на потребительском рынке. Товары первой необходимости продаются по низким ценам в государственных магазинах, куда стоят огромные очереди
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Но даже заняв очередь с ночи и отстояв не один час, в магазине люди зачастую могут увидеть лишь пустые полки. На фото: булочная в Каракасе 11 февраля 2016 г.
MIGUEL GUTIERREZ / EPA
Но даже заняв очередь с ночи и отстояв не один час, в магазине люди зачастую могут увидеть лишь пустые полки. На фото: булочная в Каракасе 11 февраля 2016 г.
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На уличных стойках, предлагающих услуги по ремонту обуви и заточке ножей, можно также арендовать мобильный телефон, чтобы сделать звонок
Carlos Garcia Rawlins / Reuters
На уличных стойках, предлагающих услуги по ремонту обуви и заточке ножей, можно также арендовать мобильный телефон, чтобы сделать звонок
4/10
На улицах Каракаса нередко можно увидеть брошенные автомобили в плохом состоянии. Часто их разбирают на запчасти, чтобы потом продать
MIGUEL GUTIERREZ / EPA
На улицах Каракаса нередко можно увидеть брошенные автомобили в плохом состоянии. Часто их разбирают на запчасти, чтобы потом продать
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Лекарства в Венесуэле, как и многие продукты питания, в дефиците. Страна, продавшая нефти примерно на $100 млрд в 2013 г. (последнем, когда цены на нее оставались на высоком уровне), вынуждена экономить туалетную бумагу, шутят потребители
Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Лекарства в Венесуэле, как и многие продукты питания, в дефиците. Страна, продавшая нефти примерно на $100 млрд в 2013 г. (последнем, когда цены на нее оставались на высоком уровне), вынуждена экономить туалетную бумагу, шутят потребители
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История контрабанды в Венесуэле и сопредельных странах насчитывает не одну сотню лет, но из-за щедрых госсубсидий, девальвации боливара, множества валютных курсов и дефицита она выросла до беспрецедентных масштабов. Дешевые венесуэльские товары, в том числе из государственных магазинов, переправляются через сухопутную и морскую границу в соседние страны, а оттуда везут продукцию, которой так не хватает в Венесуэле
Carlos Garcia Rawlins / Reuters
История контрабанды в Венесуэле и сопредельных странах насчитывает не одну сотню лет, но из-за щедрых госсубсидий, девальвации боливара, множества валютных курсов и дефицита она выросла до беспрецедентных масштабов. Дешевые венесуэльские товары, в том числе из государственных магазинов, переправляются через сухопутную и морскую границу в соседние страны, а оттуда везут продукцию, которой так не хватает в Венесуэле
7/10
Пачки боливаров тоже путешествуют через границу, в том числе в багаже валютных трейдеров. Но и в самой Венесуэле людям нужно все больше банкнот, чтобы расплачиваться за товары и услуги. По данным Центробанка, количество банкнот номиналом 2, 50 и 100 боливаров в обращении выросло за 2015 г. в два с лишним раза, а всех банкнот – в 1,5 раза, превысив 12 млрд. Инфляция, по прогнозу МВФ, составит в 2016 г. 720%
Girish Gupta / Reuters
Пачки боливаров тоже путешествуют через границу, в том числе в багаже валютных трейдеров. Но и в самой Венесуэле людям нужно все больше банкнот, чтобы расплачиваться за товары и услуги. По данным Центробанка, количество банкнот номиналом 2, 50 и 100 боливаров в обращении выросло за 2015 г. в два с лишним раза, а всех банкнот – в 1,5 раза, превысив 12 млрд. Инфляция, по прогнозу МВФ, составит в 2016 г. 720%
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В ряде банкоматов снятие наличных ограничено 6000 боливаров в день (менее $6 на черном рынке). При этом в конце 2015 г., по данным аналитической компании Cenda, среднемесячные расходы на мясо составляли 14 138 боливаров (вместо 2632 боливаров в конце 2014 г.), на молоко, яйца и сыр – 7735 боливаров (вместо 2084), на рыбу – 5940 боливаров (вместо 1408), на безалкогольные напитки – 1123 боливара (вместо 409)
Marco Bello / Reuters
В ряде банкоматов снятие наличных ограничено 6000 боливаров в день (менее $6 на черном рынке). При этом в конце 2015 г., по данным аналитической компании Cenda, среднемесячные расходы на мясо составляли 14 138 боливаров (вместо 2632 боливаров в конце 2014 г.), на молоко, яйца и сыр – 7735 боливаров (вместо 2084), на рыбу – 5940 боливаров (вместо 1408), на безалкогольные напитки – 1123 боливара (вместо 409)
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Но многие жители Венесуэлы не теряют присутствия духа и активно участвовали в традиционном карнавале. На фото: участница карнавала в Каракасе 8 февраля 2016 г.
Boris Vergara / Zuma / TASS
Но многие жители Венесуэлы не теряют присутствия духа и активно участвовали в традиционном карнавале. На фото: участница карнавала в Каракасе 8 февраля 2016 г.
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