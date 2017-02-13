Агропром

ФАС не нашла картельного сговора на рынке сахара

Отменено решение татарстанского УФАС, грозившее всей отрасли
ФАС отменила решение и предписания управления ФАС по Татарстану, обвинившего в сговоре крупнейших российских производителей сахара
ФАС отменила решение и предписания управления ФАС по Татарстану, обвинившего в сговоре крупнейших российских производителей сахара
М. Стулов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отменила решение и предписания управления ФАС по Татарстану, обвинившего в сговоре крупнейших российских производителей сахара. Резолютивная часть соответствующего документа опубликована на сайте службы. ФАС России отменила решение Татарстанского УФАС России, поскольку в своём акте территориальное управление антимонопольной службы не доказало наличия антиконкурентного соглашения, сообщил представитель ведомства. Мотивировочная часть решения будет размещена на сайте службы позднее.

УФАС по Татарстану возбудило дело по статье федерального закона «О защите конкуренции» в отношении трех сахарных заводов в республике в начале 2015 г. в связи с резким повышением цены на сахар с 25 до 60 руб. за 1 кг
ФАС нашла ценовой сговор на рынке сахара
Его производители это отрицают

Управление ФАС по Татарстану (УФАС) в 2015 г. возбудило дело против производителей в связи с резким повышением цены на сахар. Как выяснила комиссия, в период с октября 2014 г. по февраль 2015 г. производители сахара, входящие на тот момент в ГК «Сюкден», ГК «Продимекс», группу «Русагро», ГК «Доминант», группу «Разгуляй» (на них приходилось 53,23% российского рынка сахара), а также некоторые независимые производители сахара, среди которых «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» и «Ромодановосахар», существенно – почти в 2,5 раза – повысили цены на сахар: с 25 до 60 руб. за 1 кг. Это привело к росту розничных цен на сахар. Повышение не являлось экономически обоснованным, сообщало УФАС. Вслед за лидерами отрасли цены повысили и остальные производители, а Союзроссахар координировал действия производителей, выяснила комиссия.

Вывод о единой ценовой политике служба сделала в том числе исходя из письма Союзроссахара в адрес производителей: в ней организация указывала минимальный уровень себестоимости. А значит, Союзроссахар фактически рекомендует придерживаться единой ценовой политики, отмечала комиссия.

Изначально дело рассматривалось в отношении только трех производителей, но впоследствии комиссия пришла к выводу, что к ответственности необходимо привлечь всех 76 производителей сахара в стране. Исследовав материалы дела больше года, антимонопольная комиссия Татарстана признала 32 завода и отраслевое объединение «Союзроссахар» виновными в ценовом сговоре. Нарушителям было предписано отказаться от соглашения, которое привело к установлению и поддержанию оптово-отпускных цен на сахар в России, и перечислить в бюджет доходы, полученные из-за сговора, – суммарно 360,2 млн руб., сообщило УФАС.

До сих пор в мире Россия была известна как один из основных импортеров сахара
Россия наращивает экспорт свекловичного сахара
Еще в начале 2000-х страна являлась крупнейшим импортером

В декабре 2016 г. производители сахара подали иски в Арбитражный суд Татарстана о признании решения комиссии регионального УФАС незаконным и его отмене. Разбирательства еще продолжаются.

Ранее председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин заявлял о намерении организации обжаловать решение татарстанского УФАС. Предприятия находятся в разных регионах, логично, что цены у некоторых из них заметно различаются, объяснял он.

«В решении УФАС была масса противоречий и несостыковок. Правильно, что его отменили», - радуется человек, близкий к одной из компаний, привлеченных УФАС к ответственности. Логично, что ФАС отменил решение: ни о каком соглашении производителей не может быть и речи, считает финансовый директор «Сюкдена» Глеб Тихомиров. Компания таким решением удовлетворена, добавил он. Удовлетворен решением и гендиректор «Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева» Евгений Хворостина: «Наша компания ни в каком сговоре не участвовала». Представитель «Продимекса» назвал решение «разумным».

Гендиректор «Русагро» Максим Басов от комментариев отказался. В пресс-службе УФАС по Татарстану отказались от комментариев до изготовления полного текста решения.

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