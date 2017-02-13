ФАС не нашла картельного сговора на рынке сахара

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отменила решение и предписания управления ФАС по Татарстану, обвинившего в сговоре крупнейших российских производителей сахара. Резолютивная часть соответствующего документа опубликована на сайте службы. ФАС России отменила решение Татарстанского УФАС России, поскольку в своём акте территориальное управление антимонопольной службы не доказало наличия антиконкурентного соглашения, сообщил представитель ведомства. Мотивировочная часть решения будет размещена на сайте службы позднее.

Управление ФАС по Татарстану (УФАС) в 2015 г. возбудило дело против производителей в связи с резким повышением цены на сахар. Как выяснила комиссия, в период с октября 2014 г. по февраль 2015 г. производители сахара, входящие на тот момент в ГК «Сюкден», ГК «Продимекс», группу «Русагро», ГК «Доминант», группу «Разгуляй» (на них приходилось 53,23% российского рынка сахара), а также некоторые независимые производители сахара, среди которых «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» и «Ромодановосахар», существенно – почти в 2,5 раза – повысили цены на сахар: с 25 до 60 руб. за 1 кг. Это привело к росту розничных цен на сахар. Повышение не являлось экономически обоснованным, сообщало УФАС. Вслед за лидерами отрасли цены повысили и остальные производители, а Союзроссахар координировал действия производителей, выяснила комиссия.

Вывод о единой ценовой политике служба сделала в том числе исходя из письма Союзроссахара в адрес производителей: в ней организация указывала минимальный уровень себестоимости. А значит, Союзроссахар фактически рекомендует придерживаться единой ценовой политики, отмечала комиссия.

Изначально дело рассматривалось в отношении только трех производителей, но впоследствии комиссия пришла к выводу, что к ответственности необходимо привлечь всех 76 производителей сахара в стране. Исследовав материалы дела больше года, антимонопольная комиссия Татарстана признала 32 завода и отраслевое объединение «Союзроссахар» виновными в ценовом сговоре. Нарушителям было предписано отказаться от соглашения, которое привело к установлению и поддержанию оптово-отпускных цен на сахар в России, и перечислить в бюджет доходы, полученные из-за сговора, – суммарно 360,2 млн руб., сообщило УФАС.

В декабре 2016 г. производители сахара подали иски в Арбитражный суд Татарстана о признании решения комиссии регионального УФАС незаконным и его отмене. Разбирательства еще продолжаются.

Ранее председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин заявлял о намерении организации обжаловать решение татарстанского УФАС. Предприятия находятся в разных регионах, логично, что цены у некоторых из них заметно различаются, объяснял он.

«В решении УФАС была масса противоречий и несостыковок. Правильно, что его отменили», - радуется человек, близкий к одной из компаний, привлеченных УФАС к ответственности. Логично, что ФАС отменил решение: ни о каком соглашении производителей не может быть и речи, считает финансовый директор «Сюкдена» Глеб Тихомиров. Компания таким решением удовлетворена, добавил он. Удовлетворен решением и гендиректор «Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева» Евгений Хворостина: «Наша компания ни в каком сговоре не участвовала». Представитель «Продимекса» назвал решение «разумным».

Гендиректор «Русагро» Максим Басов от комментариев отказался. В пресс-службе УФАС по Татарстану отказались от комментариев до изготовления полного текста решения.