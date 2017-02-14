Российский eBay займется развитием бизнеса в 120 странах

Московский офис eBay теперь отвечает за развитие бизнеса американской компании в 120 странах присутствия торговой площадки, за исключением ее родного американского рынка и нескольких других крупных рынков компании, включая Великобританию. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор eBay в России Илья Кретов. Среди рынков, которые теперь в ведении российского подразделения eBay, Болгария, Венгрия, Дания, Молдавия, Норвегия, Финляндия, страны Африки и Ближнего Востока, уточнил он.

Одна из основных задач компании, по словам Кретова, – развитие продаж российских участников торговой площадки на экспорт. За 2016 г. экспорт через площадку из России вырос вдвое, по собственным данным компании. Абсолютные цифры Кретов не назвал. «EBay сейчас по сути единственная площадка в России, которая позволяет наращивать экспорт товаров для конечных потребителей», – заметил он.

EBay Inc. – одна из крупнейших в мире онлайн-площадок. Основан в 1995 г. Пьером Омидьяром, чье состояние журнал Forbes оценивает в $8,3 млрд. Ему по-прежнему принадлежит 7% компании. По итогам 2016 г. выручка eBay выросла на 7% до $9 млрд без учета валютных колебаний, чистая прибыль снизилась на 3% до $2,2 млрд. Товарооборот площадки за этот же период составил $84 млрд.

В России eBay не так давно начала полноценную работу. Русскоязычная версия ebayrussia.ru заработала в 2010 г., а ebay.com с русским интерфейсом появился в 2011 г. Летом 2012 г. компания открыла представительство в Москве. Изначально eBay специализировалась в России на трансграничной торговле, но в конце 2014 г. она запустила на своей площадке продажу товаров российских онлайн-магазинов. С каждым годом доля Москвы и Санкт-Петербурга в российском бизнесе eBay сокращается, добавил Кретов: «Мы есть там, где есть «Почта России». Для жителей регионов eBay зачастую единственный способ заказать товары из Европы и США», – считает он.

Аудитория интернет-покупателей в России продолжает расти: за последний год покупки онлайн совершал уже каждый четвертый житель России в возрасте от 16 до 55 лет, согласно «Исследованию аудитории онлайн-покупателей в России» «Яндекс.Маркета» и GfK. В 2015 г. покупателем был лишь каждый пятый, годом ранее – 17% жителей России. Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли прогнозировала по итогам 2016 г. рост оборота российской онлайн-торговли на 18,4% год к году до 900 млрд руб., из которых около 320 млрд руб. – покупки россиян в зарубежных онлайн-магазинах (+37% год к году).