Сервис OneTwoTrip привлек еще $5,8 млн от шведского фонда

Шведский фонд Vostok New Ventures (VNV, бывший Vostok Nafta) в декабре 2016 г. договорился о вложениях еще $5,8 млн в онлайн-сервис бронирования путешествий OneTwoTrip, говорится в отчете VNV. Сделка будет отображена в отчетности фонда как состоявшаяся в январе, сказано там же.

Фонд купил 7% в компании у существующего акционера после допэмиссии, доля инвестора в компании выросла до 14,6%. «Мы считаем это [$5,8 млн за 7%] очень привлекательной ценой», - отмечается в документе. Таким образом, 100% OneTwoTrip могли быть оценены в $82,9 млн. В течение 2015-2016 гг. VNV уже инвестировал в OneTwoTrip $12,2 млн. На середину 2015 г. VNV оценивал стоимость OneTwoTrip в $65,6 млн.

«OneTwoTrip продолжил [в 2016 г.] демонстрировать отличные результаты на очень сложном российском туристическом рынке. Выручка и рентабельность сервиса выросли, несмотря на обесценивание [национальной] валюты и негативной ситуации в экономике. Выросла и его доля на рынке, так как туристический рынок были вынуждены покинуть традиционные игроки», - говорится в отчете VNV. Конкретных показателей выручки и рентабельности OneTwoTrip фонд не раскрыл.

Помимо традиционных туроператоров сложности испытывают и более современные конкуренты OneTwoTrip. Так, в конце января 2017 г. сервис онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru столкнулся с финансовыми проблемами и может прекратить работу, говорилось в письме его основателя и совладельца Марины Колесник.

Сейчас ситуация в российской экономике улучшается, отметил VNV. Рубль стабилизировался и даже укрепился, инфляция замедлилась ниже 5%, а экономика может вырасти на 1,5-2% в 2017 г. и ускорить восстановление в 2018 г., перечислил инвестор сервиса бронирований перелетов и гостиниц. Текущее восстановление в экономике выглядит более стабильным, чем предыдущие скачки, считает фонд. «OneTwoTrip находится в очень хорошем положении, чтобы выиграть от ситуации в экономике», - сказано в отчете VNV.

Среди источников роста для OneTwoTrip фонд VNV называет продажи дополнительных услуг, продажи пакетов из перелета и проживания и географическую экспансию.

За 2016 г. OneTwoTrip уже запустил несколько новых сервисов. Например, летом ачал предлагать клиентам так называемые динамические пакеты, включающие перелет и отель, а в декабре запустил онлайн-сервис для бизнеса OneTwoTrip for Business.