«Северсталь» предупредила о рисках для бизнесменов в России

Компания, в частности, указывает, что в прошлом российские власти обвиняли компании, их руководителей и владельцев в неуплате налогов и сопутствующих платежей

«Северсталь» начала предупреждать инвесторов о риске преследования бизнесменов в России. В проспекте к евробондам компания указывает, что в России были случаи преследования бизнесменов за уклонение от уплаты налогов. Подобные действия в будущем могут негативно отразиться на бизнес-климате.

«Северсталь» начала рамещение долговых бумаг. В проспекте к бондам компания перечисляет среди прочих риски, связанные с работой в России. В этом документе их значительно больше, чем в проекте к бондам, которые «Северсталь» размещала в 2013 г.

Компания, в частности, указывает, что в прошлом российские власти обвиняли компании, их руководителей и владельцев в неуплате налогов и сопутствующих платежей. Для некоторых преследование обернулось тюремным заключением и существенными претензиями. Любые подобные действия могут негативно отразиться на бизнесе и правовой среде, что может негативно повлиять на способность компании привлекать финансирование на мировом рынке, на бизнес компании и ее финансовое состояние, предупреждает «Северсталь».

Точно такой же риск описывала UC Rusal в проспекте к евробондам, выпущенным в январе 2017 г.

У самой «Северстали» уже есть спор с ФНС. В отчете за 2016 г. компания оценила уже предъявленные и возможные претензии налоговиков в $400 млн (в 2015 г. было $44 млн, в 2014 г. - $2 млн). Менеджмент компании не согласен с налоговиками и уверен, что группа строго соблюдает законодательство. Менеджмент пока не может оценить отток средств, если требования будут удовлетворены.

В последнее время в России действительно участились случаи преследования бизнесменов, правда, претензии к ним не касались налоговых вопросов. В 2014 г. был помещен под домашний арест основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков по делу о незаконной приватизации «Башнефти». В 2016 г. - владелец «Домодедово» Дмитрий Каменщик по обвинению в оказании опасных услуг, что привело к теракту в аэропорту в 2011 г. Дела против обоих рассыпались — их вина доказана не была. В прошлом году также были арестованы гендиректор «Т плюс» Борис Вайнзихер и председатель совета директоров компании Евгений Ольховик по обвинению в даче взяток руководству республики Коми. Оба до сих пор находятся в сизо.