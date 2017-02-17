В «Алросе» сменится президент

Контракт Андрея Жаркова, президента «Алросы», заключенный на три года в апреле 2015 г., продлеваться не будет

Контракт Андрея Жаркова не будет продлен, кто его заменит, неизвестно

Контракт Андрея Жаркова, президента «Алросы», заключенный на три года в апреле 2015 г., продлеваться не будет, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Кто возглавит крупнейшую алмазодобывающую компанию мира после 17 апреля, пока не известно, собеседники «Ведомостей» об этом не говорят.

Об этом же сообщил Bloomberg со ссылкой на два источника. Представитель «Алросы» пока не ответил на вопросы «Ведомостей».

Жарков в 2015 г. сменил на посту президента «Алросы» Федора Адреева, который оставил свой пост еще в 2014 г. Почти шесть месяцев компанией руководил вице-президент Илья Рящин.

Источники «Ведомостей» рассказывали, что правительство долго не могло определиться с кандидатурой президента. Кандидатуру Жаркова в 2015 г. предложил министр финансов Антон Силуанов, говорили собеседники в правительстве. Вице-премьер Юрий Трутнев завизировал предложение назначить его президентом «Алросы», отмечал представитель вице-премьера.

Жарков окончил Московский государственный университет коммерции и Московский государственный лингвистический университет. Он имеет опыт работы в компаниях: в 2001–2006 гг. был начальником отдела сбыта драгоценных металлов в «Норникеле», а в 2008–2009 гг. – руководителем проекта в UC Rusal. В Гохране Жарков работает с 2010 г., курирует управление бюджетирования Гохрана, отдел по оказанию медицинских услуг, охраны труда, контролирует приобретение ценностей для пополнения Госфонда. С 2011 г. Жарков возглавляет совет директоров одного из крупнейших клиентов «Алросы» – производителя бриллиантов государственного ПО «Кристалл».

За время работы Жаркова президентом «Алросы» выручка компании увеличилась (по предварительным данным) на 18% - с $3,6 млрд до $4,3 млрд. В 2016 г. он провел SPO компании на Московской бирже, тогда Росимущество продало 10,9% алмазодобытчика. «Алроса» включена в список приватизации на 2017 г. Сейчас 33,9% акций у Росимущества, еще 25% - у правительства Якутии.