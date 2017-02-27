Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4269 от 27.02.2017 под заголовком: Рекорд в закрытом помещении

Крупнейшие розничные сети поставили рекорд по сокращению торговых площадей

В 2016 году закрывались как небольшие региональные сети, так и магазины лидеров рынка
Крупнейшие розничные сети России в 2016 г. поставили рекорд по сокращению торговых площадей
Крупнейшие розничные сети России в 2016 г. поставили рекорд по сокращению торговых площадей
Д. Новожилов / Ведомости

Сокращение торговых площадей среди крупнейших продовольственных ритейлеров за 2016 г. стало сильнейшим с 2008 г., свидетельствует исследование «Infoline-аналитики», с которым ознакомились «Ведомости». Эксперты анализируют динамику торговых площадей 150 крупнейших розничных компаний в стране – их общая торговая площадь на начало 2017 г. достигла 2,23 млн кв. м. После рекорда 2015 г. рост площадей в прошлом году замедлился: их наращивали лишь 73 компании, увеличившие торговые площади на 2,69 млн кв. м.

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