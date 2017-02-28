«Русагро» готова инвестировать в молочный бизнес $1 млрд

Об этом основной владелец компании Вадим Мошкович заявил на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Молочная продукция имеет большие перспективы для импорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Китай, Южную Корею и Японию, объяснил бизнесмен (цитата по ТАСС). Это один из проектов, который компания рассматривает, уточнил «Ведомостям» гендиректор «Русагро» Максим Басов. Решение по нему пока не принято, добавил он. По его словам, если проект будет вынесен на рассмотрение совета директоров, то не ранее конца 2017 г.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров