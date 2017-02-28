«Русагро» готова инвестировать в молочный бизнес $1 млрд

Дальний Восток – перспективный регион для такого производства, поскольку самообеспеченность молоком там составляет только 40% (500 000 т), отмечает Белов
М. Стулов / Ведомости
Об этом основной владелец компании Вадим Мошкович заявил на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Молочная продукция имеет большие перспективы для импорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Китай, Южную Корею и Японию, объяснил бизнесмен (цитата по ТАСС). Это один из проектов, который компания рассматривает, уточнил «Ведомостям» гендиректор «Русагро» Максим Басов. Решение по нему пока не принято, добавил он. По его словам, если проект будет вынесен на рассмотрение совета директоров, то не ранее конца 2017 г.