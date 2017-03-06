Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4274 от 06.03.2017 под заголовком: Упадок в быту

Продажи техники и электроники падают с начала года неожиданно для ритейлеров

Лишь к концу февраля наметилось восстановление
Неожиданно для ритейлеров продажи бытовой техники и электроники ушли в минус с начала этого года
Неожиданно для ритейлеров продажи бытовой техники и электроники ушли в минус с начала этого года
А. Гордеев / Ведомости

Продажи основных видов потребительской электроники и бытовой техники с начала 2017 г. неожиданно для продавцов ушли в минус – как в натуральном, так и в денежном выражении, свидетельствуют данные GfK, с которыми ознакомились «Ведомости». Две розничные сети, торгующие бытовой техникой и электроникой, подтвердили их.

Продажи портативных компьютеров, планшетов, телевизоров, телефонов, холодильников, пылесосов, кухонных плит, стиральных машин и другой техники в штуках были в минусе на протяжении всех восьми недель нынешнего года, свидетельствуют данные аналитиков. В первую неделю января продажи сократились на 2,1% в годовом выражении, а к концу месяца ускорились до 11%, и лишь к концу февраля падение замедлилось. Наиболее сильное сокращение пришлось на планшеты (шесть из семи недель с начала года падение продаж превышало 20%), а также телефоны (в среднем на 4%), холодильники и плиты.

В России замедлился рост продаж бытовой техники и электроники – «Коммерсантъ»

В денежном выражении продажи основных товаров техники и электроники сокращались три недели января и две – февраля, в конце января – начале февраля падение продаж достигало 11–14%, свидетельствуют данные экспертов. Небольшое улучшение ситуации наметилось лишь к седьмой неделе 2017 г.: по ее итогам продажи в штуках сократились всего на 0,6%, а в стоимостном выражении даже выросли – на 8,3%.

Это падение стало неожиданностью, но началось оно еще в декабре 2016 г.; тогда спад составил примерно 10% и затронул все товарные категории, говорит один из крупных ритейлеров бытовой техники и электроники, все месяцы до этого были более или менее позитивные, был рост продаж по сравнению с 2015 г.

Ранее исследование Initiative зафиксировало, что в декабре 2016 г. российские потребители ослабили режим экономии на продуктах питания, досуге и алкоголе, но стали больше экономить на электронике. Запасы техники были сделаны в самый разгар кризиса 2014–2015 гг., когда был ажиотажный спрос, предполагали эксперты.

«После января и февраля мы находимся в непонимании, что происходит, – говорит ритейлер бытовой техники и электроники. – Сначала все себе это объясняли тем, что в январе 2016 г. был маленький девальвационный всплеск спроса, поэтому в 2017 г. январские продажи выглядят слабее, но потом падение продолжилось и в феврале». Падает не только чек или конверсия, продолжает ритейлер, сокращается трафик в магазинах и практически не растет онлайн.

Одно из предположений, почему так происходит, – укрепление рубля сказывается на формировании ожиданий потребителей, рассуждает один из крупных ритейлеров бытовой техники и электроники: «Может, потребители ждут, что цены будут снижаться, поэтому часть потребления придерживается».

В январе 2017 г. тенденции в потребительском спросе были те же, что и весь прошлый год, считает представитель «Связного».

Техника увеличила обороты
Рынок бытовой техники и электроники преодолел кризис
В первом полугодии продажи многих товарных категорий росли

«Если падение и есть, то оно небольшое», – говорит Дмитрий Алексеев, совладелец сети DNS, входящей в тройку крупнейших розничных сетей, торгующих электроникой и бытовой техникой. Алексеев также не исключает, что сдержанное поведение потребителей может быть связано с укреплением рубля по отношению к основным мировым валютам и ожиданием в связи с этим падения цен.

«Мы растем год к году по всем товарным категориям, но мы слышали негативные отзывы в целом о ситуации на рынке», – сказал гендиректор ритейлера «Ситилинк» Михаил Славинский.

Но GfK собирает данные основных ритейлеров рынка и эти данные говорят, что сейчас основной фактор для потребителя – это цена, рассуждает он.

Но интерес к отдельным брендам рос: продажи Apple MacBook в течение января увеличивались в годовом выражении как в деньгах, так и в штуках, приводит пример представитель Inventive Retail Group (сети re:Store, Samsung, Sony и др.) Людмила Семушина. «Перед Новым годом на российский рынок пришли новые модели, и до сих пор спрос на них высок, большое количество предзаказов, – продолжает она. – В целом по нашему портфелю брендов нет сокращения продаж».

С одной стороны, становится больше покупателей дорогих гаджетов, а с другой – покупатели выбирают их рационально, предпочитают максимально функциональные устройства и активно пользуются кредитными программами, описывает ситуацию представитель «Связного»: смартфон по-прежнему первый экран для покупателя и основной гаджет, заменяющий по функционалу, например, компактные фотоаппараты и планшетные компьютеры. Товарооборот «Связного» в целом в январе 2017 г. остался таким же, как и в январе 2016 г., сообщает представитель сети.

«У меня нет одной основной версии, чем руководствуется потребитель сейчас», – признается Славинский. Вероятно, потребитель потратил свои бонусы по итогам года на Новый год и подарки, а потом вернулся к сберегательной модели поведения, полагает он: «Вопрос – для чего: то ли на будущие траты на отпуск, то ли он продолжает создавать запасы, так как продолжается период нестабильности, сложно говорить точно».

Представитель GfK не ответил на звонок «Ведомостей».

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике