Продажи техники и электроники падают с начала года неожиданно для ритейлеров

Неожиданно для ритейлеров продажи бытовой техники и электроники ушли в минус с начала этого года

Продажи основных видов потребительской электроники и бытовой техники с начала 2017 г. неожиданно для продавцов ушли в минус – как в натуральном, так и в денежном выражении, свидетельствуют данные GfK, с которыми ознакомились «Ведомости». Две розничные сети, торгующие бытовой техникой и электроникой, подтвердили их.

Продажи портативных компьютеров, планшетов, телевизоров, телефонов, холодильников, пылесосов, кухонных плит, стиральных машин и другой техники в штуках были в минусе на протяжении всех восьми недель нынешнего года, свидетельствуют данные аналитиков. В первую неделю января продажи сократились на 2,1% в годовом выражении, а к концу месяца ускорились до 11%, и лишь к концу февраля падение замедлилось. Наиболее сильное сокращение пришлось на планшеты (шесть из семи недель с начала года падение продаж превышало 20%), а также телефоны (в среднем на 4%), холодильники и плиты.

В денежном выражении продажи основных товаров техники и электроники сокращались три недели января и две – февраля, в конце января – начале февраля падение продаж достигало 11–14%, свидетельствуют данные экспертов. Небольшое улучшение ситуации наметилось лишь к седьмой неделе 2017 г.: по ее итогам продажи в штуках сократились всего на 0,6%, а в стоимостном выражении даже выросли – на 8,3%.

Это падение стало неожиданностью, но началось оно еще в декабре 2016 г.; тогда спад составил примерно 10% и затронул все товарные категории, говорит один из крупных ритейлеров бытовой техники и электроники, все месяцы до этого были более или менее позитивные, был рост продаж по сравнению с 2015 г.

Ранее исследование Initiative зафиксировало, что в декабре 2016 г. российские потребители ослабили режим экономии на продуктах питания, досуге и алкоголе, но стали больше экономить на электронике. Запасы техники были сделаны в самый разгар кризиса 2014–2015 гг., когда был ажиотажный спрос, предполагали эксперты.

«После января и февраля мы находимся в непонимании, что происходит, – говорит ритейлер бытовой техники и электроники. – Сначала все себе это объясняли тем, что в январе 2016 г. был маленький девальвационный всплеск спроса, поэтому в 2017 г. январские продажи выглядят слабее, но потом падение продолжилось и в феврале». Падает не только чек или конверсия, продолжает ритейлер, сокращается трафик в магазинах и практически не растет онлайн.

Одно из предположений, почему так происходит, – укрепление рубля сказывается на формировании ожиданий потребителей, рассуждает один из крупных ритейлеров бытовой техники и электроники: «Может, потребители ждут, что цены будут снижаться, поэтому часть потребления придерживается».

В январе 2017 г. тенденции в потребительском спросе были те же, что и весь прошлый год, считает представитель «Связного».

«Если падение и есть, то оно небольшое», – говорит Дмитрий Алексеев, совладелец сети DNS, входящей в тройку крупнейших розничных сетей, торгующих электроникой и бытовой техникой. Алексеев также не исключает, что сдержанное поведение потребителей может быть связано с укреплением рубля по отношению к основным мировым валютам и ожиданием в связи с этим падения цен.

«Мы растем год к году по всем товарным категориям, но мы слышали негативные отзывы в целом о ситуации на рынке», – сказал гендиректор ритейлера «Ситилинк» Михаил Славинский.

Но GfK собирает данные основных ритейлеров рынка и эти данные говорят, что сейчас основной фактор для потребителя – это цена, рассуждает он.

Но интерес к отдельным брендам рос: продажи Apple MacBook в течение января увеличивались в годовом выражении как в деньгах, так и в штуках, приводит пример представитель Inventive Retail Group (сети re:Store, Samsung, Sony и др.) Людмила Семушина. «Перед Новым годом на российский рынок пришли новые модели, и до сих пор спрос на них высок, большое количество предзаказов, – продолжает она. – В целом по нашему портфелю брендов нет сокращения продаж».

С одной стороны, становится больше покупателей дорогих гаджетов, а с другой – покупатели выбирают их рационально, предпочитают максимально функциональные устройства и активно пользуются кредитными программами, описывает ситуацию представитель «Связного»: смартфон по-прежнему первый экран для покупателя и основной гаджет, заменяющий по функционалу, например, компактные фотоаппараты и планшетные компьютеры. Товарооборот «Связного» в целом в январе 2017 г. остался таким же, как и в январе 2016 г., сообщает представитель сети.

«У меня нет одной основной версии, чем руководствуется потребитель сейчас», – признается Славинский. Вероятно, потребитель потратил свои бонусы по итогам года на Новый год и подарки, а потом вернулся к сберегательной модели поведения, полагает он: «Вопрос – для чего: то ли на будущие траты на отпуск, то ли он продолжает создавать запасы, так как продолжается период нестабильности, сложно говорить точно».

Представитель GfK не ответил на звонок «Ведомостей».