ВТБ и «Русгидро» подписали сделку на 55 млрд рублей

О необходимости проведения допэмиссии «Русгидро» заговорили еще в первой половине 2015 г. Ее целью называлась финансовая помощь «дочке» «Русгидро» – «РАО ЭС Востока»

«Русгидро» и ВТБ во вторник в присутствии журналистов подписали форвардную сделку на 55 млрд руб. По ее условиям банк выкупает допэмиссию «Русгидро» на 40 млрд руб. и пакет казначейских акций за 15 млрд руб.

Первая попытка сделать это не состоялась ровно месяц назад. Тогда участники церемонии в последний момент были срочно вызваны на какое-то совещание, объясняли перенос организаторы.

О необходимости проведения допэмиссии «Русгидро» заговорили еще в первой половине 2015 г. Ее целью называлась финансовая помощь «дочке» «Русгидро» – «РАО ЭС Востока», долг которой к лету 2015 г. достиг 85 млрд руб. Такой же предполагалась и первоначальная сумма допэмиссии. Ее должен был выкупить ВТБ.

Однако этот вариант так и не был одобрен. К лету 2016 г. возник вариант участия в сделке «Роснефтегаза», а сумма допэмиссии снизилась до 55 млрд руб., хотя долг «РАО ЭС Востока» к тому времени уже вырос до 100 млрд руб. «Роснефтегаз» уже однажды претендовал на вхождение в капитал «Русгидро». В 2013 г. компания готова была выкупить допэмиссию энергохолдинга на 50 млрд руб. для финансирования строительства четырех электростанций на Дальнем Востоке. Но в итоге деньги предоставило правительство. По словам источников «Ведомостей», в этот раз «Роснефтегаз» сам отказался от участия в новой допэмиссии.

А в августе 2016 г. появился вариант с форвардной сделкой с ВТБ. По ее условиям банк выкупает допэмиссию «Русгидро» за 40 млрд руб. (по 1 руб. за акцию) и казначейские акции за 15 млрд руб. и получает около 14% в капитале компании. Сделка подписывается сроком на пять лет. В течение этого срока «Русгидро» будет выплачивать проценты на сумму форварда (55 млрд руб.) минус выплаченные на долю ВТБ дивиденды.

По истечении срока форварда, если цена акций «Русгидро» окажется ниже 1 руб., компания должна будет вернуть ВТБ разницу между реальной стоимостью пакета банка и стоимостью его покупки. Если акции «Русгидро» окажутся выше 1 руб. за штуку, то компенсировать разницу будет ВТБ.

Указ президента России о проведении сделки в таком формате был подписан в конце прошлого года. А в начале 2017 г., еще до подписания сделки, стоимость одной акции «Русгидро» уже превысила 1 руб.