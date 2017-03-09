Проверка стратегических предприятий становится дополнительным риском для аудиторов

Наличие у аудитора клиентов из списка стратегически значимых предприятий станет основанием для его проверки Федеральным казначейством (проводит проверки аудиторских компаний по плану, рекомендованному Минфином) – на этом настаивает рабочий орган совета по аудиторской деятельности при Минфине, рассказали «Ведомостям» три участника совещания, где это обсуждалось. Решение принято во вторник и будет касаться проверок аудиторов в 2018 г., указали собеседники.

После утверждения решения советом по аудиторской деятельности оно приобретет вид рекомендации, которой казначейство будет придерживаться, подтвердила «Ведомостям» руководитель комиссии по внешнему контролю качества рабочего органа Надежда Кобозева.