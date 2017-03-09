ТЭК
Статья опубликована в № 4276 от 09.03.2017 под заголовком: Аудиторы ждут ревизоров

Проверка стратегических предприятий становится дополнительным риском для аудиторов

Вскоре такое сотрудничество может стать основанием для дополнительной проверки компании
Аудит стратегических предприятий привлечет к аудиторам проверяющих
Аудит стратегических предприятий привлечет к аудиторам проверяющих
Евгений Разумный / Ведомости

Наличие у аудитора клиентов из списка стратегически значимых предприятий станет основанием для его проверки Федеральным казначейством (проводит проверки аудиторских компаний по плану, рекомендованному Минфином) – на этом настаивает рабочий орган совета по аудиторской деятельности при Минфине, рассказали «Ведомостям» три участника совещания, где это обсуждалось. Решение принято во вторник и будет касаться проверок аудиторов в 2018 г., указали собеседники.

После утверждения решения советом по аудиторской деятельности оно приобретет вид рекомендации, которой казначейство будет придерживаться, подтвердила «Ведомостям» руководитель комиссии по внешнему контролю качества рабочего органа Надежда Кобозева.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике