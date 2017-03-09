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Статья опубликована в № 4276 от 09.03.2017 под заголовком: Новые иностранцы «Роснефти»

Гендиректор Glencore может войти в совет директоров «Роснефти»

Айван Глайзенберг номинирован в совет директоров, как и представитель катарского фонда QIA
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин (слева) и гендиректор Glencore Айван Глайзенберг могут оказаться в одном совете директоров
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин (слева) и гендиректор Glencore Айван Глайзенберг могут оказаться в одном совете директоров
Михаил Климентьев / РИА Новости

В совет директоров «Роснефти» выдвинуты представители Glencore и Катарского суверенного фонда (QIA), рассказали «Ведомостям» два человека, знакомых с номинантами. Эффективная доля Glencore в «Роснефти» всего 0,54% (признавал сам трейдер), его гендиректор Айван Глайзенберг номинирован в совет директоров российской компании, пишет Reuters, это же подтверждает собеседник «Ведомостей», близкий к одному из акционеров «Роснефти». Представитель Glencore от комментариев отказался.

QHG Oil (структура Glencore и QIA, см. врез) купила 19,5% «Роснефти» в январе 2017 г. и может провести двух представителей в совет директоров, считает управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. В начале февраля 2017 г. федеральный чиновник и человек, близкий к одному из акционеров «Роснефти», говорили, что Glencore не интересуется участием в управлении. «В совете [директоров «Роснефти»] должны быть представлены все акционеры», – объясняет один из них причину, которая заставила Glencore поменять решение.

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