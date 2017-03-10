Сеть «Перекресток» начала тестировать онлайн-заказы продуктов

Две недели назад X5 Retail Group начала тестировать онлайн-супермаркет «Перекресток», рассказал «Ведомостям» представитель группы. По его словам, в течение пяти недель сотрудники центрального офиса X5 – около 2000 человек – могут заказывать товары из супермаркета на дом; после этого компания определит дату запуска пилотного проекта и для остальных пользователей. Предполагается, говорит представитель X5, что во II квартале 2017 г. сервис по доставке товаров из «Перекрестка» станет доступным для жителей юго-эапада Москвы и некоторых городов Подмосковья, расположенных неподалеку. Жители других округов и ближайшего Подмосковья получат возможность сделать покупки в «Перекрестке» через интернет в течение 2017 г., добавил представитель ритейлера.

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