«Газпром» согласился изменить условия контрактов для Европы

«Газпром» согласился отменить все косвенные и прямые ограничения, которые препятствуют его клиентам перепродавать газ через границы стран Евросоюза

Компания отменит ограничения на реэкспорт внутри Европы, учтет спотовые цены в контрактных и не будет пользоваться доминированием на рынке

Еврокомиссию удовлетворили предложения «Газпрома» изменить свою сбытовую политику в странах Европы, следует из пресс-релиза европейского регулятора. «Мы верим, что обязательства "Газпрома", которые он на себя взял, позволят обеспечить свободный переток газа в Центральной и Восточной Европе по конкурентным ценам», - приводится в сообщении Еврокомиссии слова члена ЕК по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Из сообщения следует, что «Газпром» согласился снять все ограничения на реэкспорт газа в Центральной и Восточной Европе, ввести конкурентное ценообразование в Болгарии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше, привязанное к западноевропейским газовым хабам, и отказаться от нерыночных преимуществ, полученных за счет контроля над газотранспортной и газораспределительной инфраструктурой.

В частности, «Газпром» согласился отменить все косвенные и прямые ограничения, которые препятствуют его клиентам перепродавать газ через границы стран Евросоюза, «Газпром» отменит все пункты соглашений, которые ограничивают возможности потребителей это делать (например, такие, когда «Газпром» получает часть выручки от перепродажи газа третьим лицам). Компания также предоставит инфраструктуру для перепродажи газа из Венгрии, Польши и Словакии в страны Балтии.

Кроме того, российская компания согласилась привязать цены на газ к конкурентным ориентирам, в том числе к ценам на западноевропейских хабах, и уменьшить период пересмотра цен. По контрактам в странах Балтии нет положения о пересмотре цен на газ. Для этих стран оно появится, отмечается в сообщении Еврокомиссии.

Еще «Газпром» не намерен требовать с болгарских партнеров возмещения за отказ государства от строительства «Южного потока».

Еврокомиссия в течение семи недель ждет от клиентов «Газпрома» в Европе и прочих заинтересованных лиц замечаний и поправок в связи с предложением «Газпрома», после чего может заключить с российской компанией юридически обязывающее соглашение. Если после этого российская компания нарушит свои обязательства, ей может грозить штраф до 10% оборота.

Еврокомиссия в августе 2012 г. начала расследование о потенциальном нарушении «Газпромом» антимонопольного законодательства Европейского союза. В апреле 2015 г. ЕК приняла официальное уведомление о претензиях (Statement of Objections). Еврокомиссия считает, что «Газпром» нарушил антимонопольное законодательство Евросоюза, злоупотребив доминирующей позицией на рынках Центральной и Восточной Европы. Концерн пытался разделить газовые рынки в регионе, к примеру мешая трансграничной перепродаже газа. Это, по мнению Еврокомиссии, позволило концерну завышать цены на газ в отдельных странах. В частности, страны Балтии и Болгария не имеют достаточной инфраструктуры, связывающей их с остальным Евросоюзом, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к Еврокомиссии.

Привязывать цены «Газпрома» к спотовым ценам на западных хабах Евросоюза – неперспективный вариант, считает управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. Спотовый рынок неликвидный, кроме того, цены на хабах отличаются от контрактных цен «Газпрома» незначительно. Даже если предположить, что какая-то восточноевропейская страна захочет покупать газ на западном хабе, то финансово она вряд ли выиграет. И если цены на западном хабе будут в какой-то момент ниже контрактных цен «Газпрома», то при закупке значительных объемов они выравняются, считает Вахрамеев.