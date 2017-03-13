ФАС разрешила структуре Гуцериевых купить «М.видео»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайство на приобретение крупнейшего российского ритейлера бытовой техники и электроники «М.видео». Об этом говорится в сообщении ФАС. «По итогам анализа рынков принято решение об одобрении сделки с вынесением предписания», - сказано в сообщении службы.

О том, что основные владельцы «М.видео», – Александр Тынкован, основатель и президент «М.видео», Павел Бреев и Михаил Тынкован – договорились продать все свои акции группе «Сафмар» семьи Гуцериевых и Микаила Шишханова, стало известно в декабре 2016 г. Предполагалось, что «Сафмар» приобретет 100% инвестиционной компании, принадлежащей Тынковану и его партнерам, она владеет 57,7% акций ПАО «М.видео».

«Был проведен анализ рынков розничной торговли бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой, принято решение об одобрении сделки с вынесением предписания об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции. Подробности решения и предписания не разглашаются в связи с условиями конфиденциальности ходатайства», - сообщил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров. Ранее в прошлом году структуры Гуцериева консолидировали другую крупную сеть по продаже техники и электроники - «Эльдорадо», а структура, связанная с «Сафмаром», является бенефициаром «Техносилы».

В течение трех месяцев ФАС анализировала ходатайство от «Сафмара» на покупку «М.видео».

Как говорил «Ведомостям» в декабре человек, знакомый с планами «Сафмара», инвестор анализировал риски и ограничения, которые может выдать ФАС, в том числе закрытие магазинов: «Скорее всего, закрывать придется, но сделка не должна развалиться».

В 2013 г. PPF хотела продать «Эльдорадо» «М.видео», но ФАС наложила ограничения. Тынкован заявил инвесторам, что сделка сорвалась не из-за ФАС: не договорились о структурировании и оценке.

Четыре года назад ФАС для слияния лидера отрасли и его конкурента поставила условия - в том числе, закрыть магазины одной из сетей в 35 регионах, среди которых Москва и область. Тогда у «М.видео» и «Эльдорадо» суммарно работало 704 магазина, из которых 435 магазинов располагались в регионах, упомянутых ФАС.

В декабре «М.видео» и «Сафмар» сообщали, что одна акция ритейлера оценена для сделки в $7, за пакет Тынкована и партнеров «Сафмар» может заплатить около $726 млн. Обязательное условие сделки – добровольная оферта «Сафмара» миноритариям «М.видео», сообщили участники сделки. Цена выкупа акции будет та же – $7. 100% акций ритейлера исходя из такой цены могут стоить $1,26 млрд.