Структуры Гуцериева купят «М.Видео»

Александр Тынкован, основатель и президент «М.Видео», крупнейшей компании России в сегменте розничной торговли бытовой техникой и электроникой, и его партнеры Павел Бреев и Михаил Тынкован договорились о продаже всего пакета принадлежащих им акций «М.видео» группе «Сафмар», говорится в совместном сообщении сторон. «Сафмар» подконтролен семье Гуцериевых и Микаила Шишханова.

«Сафмар» приобретет 100% акций инвесткомпании, принадлежащей Тынковану и его партнерам. Эта инвестиционная компания владеет 57,7% акций ПАО «М.видео». Сумма сделки составила $7 на акцию, таким образом, за пакет Тынкована и партнеров «Сафмар» может заплатить около $726 млн.

Обязательное условие сделки - добровольное предложение «Сафмар» миноритариям «М.Видео» о выкупе их акций, говорится в сообщении участников сделки. Цена выкупа будет та же, что и для Тынкована и парнтеров, - $7. 100% акций ритейлера, исходя из такой цены, могут стоить $1,26 млрд. «Сделка будет закрыта при условии получения всех необходимых разрешений и согласований регулирующих органов», - говорится в сообщении. Из него следует, что пока на сделку одобрение от антимонопольного регулятора не получено.

После сделки ритейлером продолжит управлять менеджмент «М.Видео», следует из пресс-релизов.

После новостей о сделке акции «М.Видео» на Московской бирже подскочили более чем на 11%. На 12.00 мск одна бумага стоила 409,9 руб., капитализация составляла 73,69 млрд руб., или $1,2 млрд по курсу ЦБ на 13 декабря.

За минуты до объявления о сделке о ней сообщили источники ТАСС и «Интерфакса». Они говорили, что структуры Михаила Гуцериева готовы приобрести все 100% акций ритейлера, в этом случае цена сделки «значительно превысит $1 млрд».

На прошлой неделе структуры Гуцериева закрыли сделку по покупке другой крупной сети бытовой техники и электроники - «Эльдорадо». 100% этого ритейлера продали чешские PPF и Emma Capital, основным бенефициаром сети, по словам представителя «Сафмара», стал Михаил Гуцериев. Как говорил тогда источник «Ведомостей», знакомый с планами новых владельцев «Эльдорадо», они рассматривают интеграцию сети с другим своим активом в торговле электроникой и техникой - «Техносилой». Другой источник «Ведомостей» добавлял, что «Сафмар» рассматривает и другие варианты по поглощениям в этом секторе рынка.

В 2013 г. PPF уже пыталась продать «Эльдорадо» крупнейшему игроку рынка – «М.видео», однако сделка не состоялась из-за ограничений, которые при согласовании сделки наложила ФАС.

Акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев в 2015 г. купили «МДМ банк», и ритейлер «Техносила», который контролировался «МДМ банком», также сменил собственников, говорили в 2015 г. источники «Ведомостей».

«М.Видео» - крупнейшая розничная сеть по объемам продаж электроники и бытовой техники в России, она работает с 1993 г. На 30 июня 2016 г. в сети было 382 магазина в 162 городах страны, говорится на сайте рителйера. В ассортименте «М.Видео» около 20 000 наименований аудио/видео и цифровой техники, мелкой и крупной бытовой техники, медиа товаров и товаров для развлечения, а также аксессуаров. Магазины «М.видео» имеют единый формат и специальную концепцию дизайна.