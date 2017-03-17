Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4282 от 17.03.2017 под заголовком: Туристы готовы уехать

Российский выездной туризм приготовился к восстановлению в этом году

В 2016 году он сократился на 8%
После закрытия Турции и Египта многие туристы выбирали альтернативные направления
После закрытия Турции и Египта многие туристы выбирали альтернативные направления
А. Гордеев / Ведомости

Выездной туристический поток из России в 2016 г. сократился на 8% до 31,66 млн человек, свидетельствуют данные Росстата. В 2015 г. этот показатель упал почти на 25% год к году.

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