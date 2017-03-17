Российский выездной туризм приготовился к восстановлению в этом году

Выездной туристический поток из России в 2016 г. сократился на 8% до 31,66 млн человек, свидетельствуют данные Росстата. В 2015 г. этот показатель упал почти на 25% год к году.

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