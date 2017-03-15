Российские туристы возвращаются в Турцию

Доля бронирований отдыха в России на летний период сократилась почти в 2 раза с 40 до 23%, рассказал сооснователь сервиса Onlinetours Константин Победкин. По его мнению, это связано с открытием Турции для российских туристов и укреплением рубля. Бронирования российских курортных направлений сейчас идут не так активно, как год назад, подтверждает гендиректор «Сети магазинов горящих путевок» Сергей Агафонов. В 2016 г. на Россию приходилось 30–35% летних продаж, в этом году доля уменьшится примерно до 20%, прогнозирует Агафонов.

Агафонов тоже связывает снижение популярности российских курортов с открытием Турции. На эту страну до закрытия направления в ноябре 2015 г. приходилось в целом около 60–65% летних продаж. В этом году спрос не восстановится, но на Турцию точно придется 30–40% туристов, прогнозирует Агафонов. Доля Турции в летних бронированиях «Пегас туристик» составляет 40%, говорит гендиректор туроператора Анна Подгорная. У TUI Турция также является лидером на предстоящее лето. Эта страна – излюбленное место россиян для семейного отдыха, объясняет представитель туроператора. В Турции их больше устраивают уровень сервиса и цена.

Российское направление проседает в первую очередь за счет того, что здесь нет отелей, работающих по системе «все включено», объясняет гендиректор сети турагентств на юге России «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Так, в этом году российские отели стали бронироваться на 20–25% меньше, отмечает он.

Российский турист за два года посмотрел местные курорты и понял, что Турция с ее сервисом и отдыхом по системе «все включено» ему ближе, соглашается топ-менеджер крупного туроператора. К тому же, по его словам, турецкие отели значительно снижают цены на ранние бронирования.

С учетом показателей ранних бронирований и поисковых запросов в 2017 г. рынок выездного туризма может вырасти на 20–25%, прогнозирует гендиректор холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. Но и российский рынок вырастет. А способствовать этому будет развитие пакетных туров, считает Горин. Другим косвенным свидетельством предстоящего роста является увеличение в разы количества вакансий «менеджер по туризму» на сайтах по подбору персонала, добавляет Подгорная. Некоторый рост возможен, соглашается представитель Ростуризма. Но динамика зависит от многих факторов, прежде всего от цен и уровня безопасности.

Российский турпродукт продается как минимум не хуже, чем в прошлом году, продолжает представитель Ростуризма. По его словам, по многим направлениям имеется позитивная динамика, хотя в целом темпы роста несколько ниже, чем в 2016 г. Но это будет следствием набранной в предыдущие годы высокой базы, считает он.

Паниковать российским отельерам не стоит, соглашается Подгорная. Дело в том, что бронирования на отечественные курорты открываются позже, поскольку сам курортный сезон по основным направлениям – Крым и Краснодарский край – начинается позже. В целом российский туризм в течение года набирает обороты: туроператоры стали активно развивать горнолыжный, санаторный и оздоровительный туризм, отмечает Подгорная. Российскому туристу все-таки ближе ездить по российским направлениям, поскольку здесь нет языкового барьера, оформления выездных документов, скачков курсов валют и к тому же именно в своей стране турист ощущает себя в большей безопасности. Наконец, только у 10% граждан России есть загранпаспорта. поэтому ни возобновление Турции, ни возможное открытие Египта не повлияют на развитие внутреннего туризма – потенциал у отрасли огромный, указывает Подгорная. Так, у «Пегас туристик» доля ранних бронирований на Россию увеличилась с 10 до 15%.