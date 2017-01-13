Поток туристов в Крым по итогам 2016 года вырос на 21%

Поток туристов в Крым по итогам 2016 г. увеличился на 21,2% по сравнению с 2015 г. - до 5,57 млн человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на министерство курортов и туризма региона.

«В 2016 г. Крым посетили 5 573 500 туристов, что на 21,2% выше уровня прошлого года», - сообщили в ведомстве.

Во время прошедших новогодних праздников Крым посетили 87 100 туристов, что вдвое больше, чем годом ранее. «В этом году на новогодние и рождественские праздники Крым посетили 87 100 туристов, в то время как в прошлом году эта цифра составляла порядка 43 000 отдыхающих. Дан хороший старт новому курортному сезону», - заявил руководитель минтуризма Крыма Сергей Стрельбицкий.