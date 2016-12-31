Поток иностранных туристов в Турцию за год упал на 30%

Число иностранных граждан, посетивших Турцию в ноябре 2016 г., сократилось более чем на 21% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило министерство культуры и туризма страны.

По данным ведомства, в Турцию в ноябре приехало более 1,35 млн иностранных граждан. В январе-ноябре в страну приехало более 24 млн иностранцев, что на 30,85% меньше, чем за аналогичный период 2015 г.

В ноябре в Турцию приехали около 174 000 граждан Грузии, что составляет 12,9% от общего числа иностранцев, на втором месте оказались туристы из Германии - 131 000 (9,7%), на третьем - жители Болгарии (123 500 -9,1%).

Из России в Турцию в ноябре приехало около 55 000 человек, или почти на 36% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 г. За 11 месяцев число поездок российских граждан в Турцию сократилось на 77,3%, до 822 200 человек.