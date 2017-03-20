В России выросли продажи картофеля и других корнеплодов

В России в прошлом году сократились продажи большинства категорий продуктов питания, сообщает в исследовании Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Так, например, продажи рыбы и морепродуктов сократились на 7,2%, растительных масел – на 4,6, мороженого и замороженных десертов – на 4,9, кондитерских изделий – на 4,2, чая – на 7,1. Продажи соли, муки, крупы, макарон и безалкогольных напитков сократились на 2–3% в количественном исчислении.

Похожая статистика и у исследовательской компании Gfk Rus: больше всего в натуральном выражении просело потребление рыбы и морепродуктов, хлебобулочных изделий, мясных и молочных продуктов – в диапазоне 2,3–7%: исследователи подчеркивают, что люди стали как реже покупать эти продукты, так и уменьшили размер покупки. Покупатели пересмотрели траты и стали экономить не только на товарах длительного пользования, но и на продуктах, объясняло Gfk Rus в обзоре по итогам 2016 г.