Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4283 от 20.03.2017 под заголовком: Постный борщ вместо мяса

В России выросли продажи картофеля и других корнеплодов

Ими потребитель заменяет более дорогие мясо и рыбу
В России упали продажи большинства основных продуктов питания, обнаружили исследователи, лучше продавались только подешевевшие российские овощи
В России упали продажи большинства основных продуктов питания, обнаружили исследователи, лучше продавались только подешевевшие российские овощи
Е. Разумный / Ведомости

В России в прошлом году сократились продажи большинства категорий продуктов питания, сообщает в исследовании Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Так, например, продажи рыбы и морепродуктов сократились на 7,2%, растительных масел – на 4,6, мороженого и замороженных десертов – на 4,9, кондитерских изделий – на 4,2, чая – на 7,1. Продажи соли, муки, крупы, макарон и безалкогольных напитков сократились на 2–3% в количественном исчислении.

Похожая статистика и у исследовательской компании Gfk Rus: больше всего в натуральном выражении просело потребление рыбы и морепродуктов, хлебобулочных изделий, мясных и молочных продуктов – в диапазоне 2,3–7%: исследователи подчеркивают, что люди стали как реже покупать эти продукты, так и уменьшили размер покупки. Покупатели пересмотрели траты и стали экономить не только на товарах длительного пользования, но и на продуктах, объясняло Gfk Rus в обзоре по итогам 2016 г.

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