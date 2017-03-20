ТАСС: по данным следствия, «Т плюс» и «Ренова» выводили деньги в офшоры

«Т плюс» (до 2015 г. «КЭС холдинг») и контролирующая ее группа «Ренова» Виктора Вексельберга в 2003-2008 гг. выводили прибыль от деятельности энергокомпании на офшорные счета, рассказал ТАСС источник, близкий к следствию по делу бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера.

Для вывода средств использовалась схема, связанная с авансами за поставки топлива, что создает риск срыва поставок в регионы, указывает он. «Во всех субъектах Российской Федерации, где присутствуют компании «КЭС», с 2010 г. практикуется «топливная схема», реализуемая в целях вывода средств из ТГК в пользу «Реновы», - цитирует ТАСС своего источника. По его словам, «Т плюс» завышала затраты в контролируемых ею генерирующих и сбытовых компаниях для увеличения сумм, которые впоследствии выводились из страны с использованием офшоров и ряда сервисных компаний. Таким образом было выведено более 99 млрд руб., утверждает собеседник ТАСС.

«Информация, приведенная в сообщении ТАСС со ссылкой на некие анонимные источники, вызывает удивление - подобные претензии негде и никогда нам не предъявлялись, и, с нашей точки зрения, они не соответствуют действительности», - заявил официальный представитель «Реновы» Андрей Шторх.

Подтвердить информацию ТАСС не удалось. Представитель Следственного комитета на телефонные звонки не ответил. Представитель «Т плюс» отказался от комментариев.

Если заявления источника ТАСС верны, то может быть возбуждено дело по статье «уклонение от уплаты налогов», говорит адвокат BGP Litigation Георгий Баганов. Такой риск возникает, так как - по озвученной агентством версии - головная компания «Ренова» допускала искусственное завышение затрат в сфере госрегулирования энергетики в подконтрольных ей компаниях, предполагает он. Тогда теоретически все, кто был причастен к этому, могут попасть под следствие, говорит эксперт.

Наказание по действующей редакции УК России предусматривает от шести до десяти лет лишения свободы, но если в период совершения преступления действовала еще старая редакция, то наказание может быть мягче, говорит Баганов.

Логика правоохранителей простая, объясняет партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. Если компания закупала что-то у кого-то по цене Х, то мы проводим экспертизу и говорим, что справедливая цена на рынке на тот момент была, к примеру, Х-100, объясняет он. Вот эти 100 единиц разницы между фактической ценой и ценой, которую следствие считает справедливой, и есть ущерб, причиненный менеджментом, заключает Александров. Квалифицироваться это может как мошенничество или по более мягкой статье - превышение должностных полномочий, описывает Александров.

Все зависит от того, какую роль играла именно «Ренова», добавляет Александров. «Если все происходило по ее указанию, то да, на нее тоже распространятся обвинения. В принципе, в таких делах подход следователей не менялся со времен ЮКОСа», - говорит Александров.

В прошлом году глава Коми Сергей Гапликов пожаловался президенту Владимиру Путину на то, что «Т плюс» создал аварийную ситуацию с теплоснабжением Воркуты, и уже вскоре Следственный комитет обвинил председателя совета директоров «Т плюса» Евгения Ольховика, гендиректора компании Бориса Вайнзихера и возглавлявшего компанию в 2003-2011 гг. Михаила Слободина в даче около 800 млн руб. взяток экс-руководителям Коми за установление завышенных тарифов для станций. Ольховик и Вайнзихер до 5 мая находятся в сизо, Слободин — в международном розыске.

Никаких деталей того, какие именно структуры использовали «топливные схемы», собеседник ТАСС не приводит. «КЭС холдинг» был создан в 2002 г., владел небольшими долями в разных энергокомпаниях. Но вот контроль над энергоактивами: Волжской ТГК, ТГК-5, ТГК-6, ТГК-9 - компания получила в результате реформы РАО «ЕЭС России» в 2008 г. В 2014 г. они были консолидированы на базе Волжской ТГК, которая с 2015 г. носит название «Т плюс». Сейчас это одна из крупнейших российских энергокомпаний, которая работает в 16 регионах страны. Общая установленная мощность станций — более 15,5 ГВт.

На прошлой неделе Слободин первым из фигурантов дела прокомментировал обвинения. По его словам, аргументы следствия не проходят проверку «ни фактами, ни логикой, ни здравым смыслом». Тарифы на тепло для «Т плюса» не превышали средние по Северо-Западу, отмечает он. Акциями своих компаний «Т плюс» тоже взяток не давал, продажа доли в Коми энергосбытовой компании соответствовала корпоративным процедурам, пишет он. А благотворительный проект «КЭС баскет» имеет федеральное значение. Если тарифы и завышались, то для компаний, курируемых вице-губернатором Коми Константином Ромадановым, подчеркивал Слободин.