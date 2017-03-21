Каждый третий интернет-пользователь в России зарабатывал на продажах онлайн

В основном это люди с доходом от 100 000 рублей в месяц

Несмотря на замедление общего роста интернет-аудитории в России, аудитория онлайн-магазинов продолжает расти, говорится в исследовании PayPal и Data Insight «Жизнь в Сети. Как россияне покупают, платят и зарабатывают деньги в интернете».

12% опрошенных интернет-пользователей ответили, что они только в последние 12 месяцев начали совершать покупки в онлайн-магазинах, сказано в исследовании. Почти каждый пятый респондент начинает сначала пользоваться онлайн-платежами (для покупки билетов, пополнения счета телефона, оплаты ЖКХ и т. п.), а уже потом делает первую покупку в интернет-магазине.

Аудитория платежных и покупательских онлайн-сервисов растет в первую очередь за счет малых городов, поселков и сел, обнаружили PayPal и Data Insight: четверть новых пользователей онлайн-платежей живет в небольших населенных пунктах (менее 30 000 жителей), и у половины (51%) доход составляет менее 50 000 руб. в месяц на семью.

Для все большей части российских онлайн-пользователей интернет – это не только покупки и платежи, но и продажи своих услуг и товаров, говорится в обзоре PayPal и Data Insight. За 2016 г. более половины респондентов (56%) получали денежные переводы через интернет, из них 17% – за проданные товары или оказанные услуги. Более чем у трети интернет-пользователей (35%) есть опыт продажи товаров через интернет, вытекает из исследования.

Кого опросили Для исследования PayPal и Data Insight было опрошено 4014 респондентов в возрасте 18–64 года из всех типов населенных пунктов. Исследование проходило 6–15 февраля 2017 г.

Интересно, что чаще всего к онлайн-продажам прибегают люди с доходом более 100 000 руб. на семью, следует из результатов исследования: среди таких респондентов опыт продаж товаров или услуг в интернете есть у 71%. В основном это люди моложе 35 лет (66%) и с двумя и более высшими образованиями или ученой степенью (62%). «И хотя для большинства онлайн-продажи – не основной бизнес, а дополнительный источник доходов или даже хобби, уже 18% продавцов ответили, что продажа товаров и услуг через интернет – это регулярный источник дохода», – сказано в обзоре.

В основном россияне перепродают онлайн бывшие в употреблении товары (о таком опыте рассказали 80% респондентов, продававших какие-либо товары). Среди других популярных товаров – не подошедшие новые вещи (24%) и товары собственного изготовления (11%). Из услуг наиболее популярны переводы и написание текстов (33%).