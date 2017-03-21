Polyus Gold продает Нежданинское месторождение золота

Компания, наконец, избавится от сложного актива, приобретенного более 10 лет назад

Polyus Gold договорился продать 82,34% акций Южно-Верхоянской горнодобывающей компании за $158 млн структуре, бенефициаром которой является бывший гендиректор Highland Gold Иван Кулаков. Об этом говорится в сообщении Polyus Gold.

Оплата будет проходить двумя частями: $100 млн сразу, остальное — если проект достигнет определенных операционных и финансовых критериев. Сделку еще должны одобрить регуляторы, добавляет Polyus Gold.

Успешное завершение этой сделки позволит Polyus Gold сконцентрировать управленческие и финансовые ресурсы на существующих проектах по разработке месторождений открытым способом, чтобы выйти на производство 2,7 млн унций к 2020 г., приводит пресс-служба слова гендиректора Polyus Gold Павла Грачева. Получить комментарий представителей Кулакова не удалось.

Южно-Верхоянская горнодобывающая компания владеет лицензией на разработку Нежданинского месторождения золота в Якутии, примерно в 450 км от Якутска. Запасы и ресурсы Нежданинского по категориям С1 + С2 — 20,3 млн унций золота. Добыча на Нежданинском велась в 1975-2005 гг. подземным способом, потом рудник был законсервирован. В 2006 г. месторождение приобрело «Полюс золото» (теперь - «Полюс», российская операционная структура Polyus Gold).

Polyus Gold давно пытался найти партнера для разработки Нежданинского месторождения. В 2009 г. он создал партнерство с канадской Kinross, но оно не сложилось. «Там крайне сложные в переработке руды - можно сказать, вдвойне упорные, - причем месторождение очень большое, с относительно невысоким содержанием драгметалла в руде и требует существенных вложений в инфраструктуру», - объяснял в 2012 г. региональный вице-президент Kinross по России Уорвик Морли-Джепсон (цитата по «Интерфаксу»).

В декабре 2015 г. Polyus Gold создал для разработки Нежданинского СП с Polymetal International — Южно-Верхоянскую горнодобывающую компанию. Polymetal получил в проекте 15,3%. Затем его доля увеличилась до 18%. В апреле Polymetal должен был получить возможность увеличить долю в проекте до 50%.

Сегодня, после объявления Polyus Gold о продаже доли в Южно-Верхоянской горнодобывающей компании Кулакову, Polymetal сообщил, что ключевые условия СП и механизм увеличения доли владения через инвестиции (earn-in) для Polymetal останутся без изменений. Polymetal сохраняет свою долю владения в проекте (18%) и продолжает отвечать за операционное управление Нежданинским, подчеркивает компания. Единственное изменение — принятие решения об увеличении доли Polymetal в СП отложено до июля. «Мы приветствуем г-на Кулакова в качестве нового участника совместного предприятия по развитию Нежданинского и продолжаем считать наши инвестиции в этот актив потенциальным ценным вкладом в портфель долгосрочных проектов развития Polymetal», - цитирует пресс-служба главного исполнительного директора Polymetal Виталия Несиса.